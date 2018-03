AlleCasinos – Übersicht mit Vergleichsseiten

Gute Vergleichsseiten sorgen für den besseren Überblick und bilden wertvolle Filter-Werkzeuge.

Immer wenn es um Geld geht, sind Vergleichsseiten eine Möglichkeit, sich einen ersten Überblick zu verschaffen und gezielt nach bestimmten Vorlieben filtern zu können. Natürlich sind solche Portale kein Garant für gute Angebote, dennoch können sie ein wertvolles Werkzeug bilden, wenn man es zu nutzen weiß.

Und obwohl sich Online-Casinos in Deutschland immer noch in einer rechtlichen Grauzone bewegen, wächst das Angebot beständig. Hier kann man schnell den Überblick verlieren, auch weil sich die Anbieter durchaus voneinander unterscheiden. Dabei geht es nicht nur um die Auswahl von Spielen, sondern auch um vergebene Boni und die daran geknüpften Bedingungen, Ein- und Auszahlungsmethoden sowie mögliche Gebühren und vieles mehr. Tatsächlich finden sich in den AGBs der Anbieter meist zahlreiche Bedingungen, die eigentlich vollständig erfasst werden sollten, bevor man ein Spiel wagt.

Hier können Vergleichsseiten Hilfestellung leisten, zumindest wenn sie gut aufgestellt und aktuell gehalten sind. Dabei muss man aber beachten, wie sich diese Seiten finanzieren; Egal ob wir nun Reisen, Hotels oder Online-Casinos vergleichen, die Vergleichsseiten streichen für vermittelte Kunden eine Provision ein. Das bedeutet nicht, dass die Ergebnisse der Vergleichsseiten generell schlecht sind, aber dennoch sollte man dies im Hinterkopf behalten und bei Bedarf verschiedene Quellen frequentieren.

AlleCasinos.com

Nun aber zur aktuellen Vergleichsseite; Dabei handelt es sich um AlleCasinos.com. Die Seite bietet eine Übersicht von über 60 Online-Casinos, wobei wir nach zahlreichen Parametern filtern können. Neben der Wahl bestimmter Spiele-Anbieter können wir Zahlungsmethoden, Höhe des Willkommensbonus samt Umsatzbedingungen als auch maximale Einsatzbeträge auswählen und dann entsprechende Anbieter finden. Suchen wir zum Beispiel Spiele von Novoline oder wollen mit Bitcoin zahlen, sind nur wenigen Klicks nötig und uns werden entsprechende Anbieter angezeigt. Insgesamt sind (aktuell) 68 Anbieter bei AlleCasinos eingetragen, aus welchen wir nun nach unseren Interessen filtern können.

Design & Anbieter-Übersicht

Die Gestaltung der Seite ist minimalistisch und modern gehalten; Tatsächlich erweist sich das als Nutzerfreundlich, einfach weil auf unnötiges verzichtet wurde und so eine bessere Übersicht gewährleistet wird. Mit einem Klick auf „Filter“ können wir alle Parameter einstellen und anschließend direkt suchen. Das ganze scheint gut zu funktionieren. Haben wir nach Anbietern gefiltert, können wir nun auf eine Übersichtsseite des Anbieters selbst zugreifen. Tatsächlich liegt hier der eigentliche Mehrwert der Seite; Die Übersichtsseiten der einzelnen Anbieter bieten einen guten Überblick und vermitteln schnell die wichtigsten Infos. Anbieter, Zahlungsmethoden, Infos zu den Boni und Besonderheiten des Anbieters werden direkt aufgezeigt.

Testberichte

Anschließend findet sich ein redaktionell verfasster Testbericht des jeweiligen Anbieters, wo Spielangebot, Bonus, Bedienbarkeit und Kasse besprochen werden. Obwohl diese Testberichte in einem generell eher positiven Stil verfasst sind, sind sie dennoch keine reinen Werbetexte. Hier scheint tatsächlich getestet worden zu sein und auch kritikwürdiges wird nicht verschwiegen. Bei der Bedienbarkeit wird zum Beispiel auch auf die Qualität des Kunden-Service und die jeweiligen Kontaktmöglichkeiten eingegangen. Am Ende wird ein Fazit ausgestellt, in dem die wichtigsten Vor- aber auch Nachteile des Anbieters in Stichpunkten aufzeigt werden.

Mobile Usability

Weiterhin ist die Vergleichsseite perfekt für die mobile Nutzung optimiert und funktioniert auch auf dem Smartphone schnell und zuverlässig. Navigation und Bedienbarkeit sind mindestens so stark wie auf dem Desktop (tatsächlich wirkt das schlanke Design hier noch mal deutlich stärker). Damit ist die Seite weitaus besser für die mobile Nutzung optimiert als Game 2 selbst… mist.

Kritik

Kritik gibt es dennoch; Technisch ist die Seite gut und auch die jeweilige Vorstellung der Anbieter gibt dem User einen klaren Mehrwert. Dennoch fehlt ein Impressum! Natürlich präsentiert sich die Seite zunächst als starkes Filter-Werkzeug, dennoch ist ein Impressum Pflicht! Zumal auch redaktionelle Beiträge vorhanden sind. Hier würde ich mir doch wünschen, dass schnell nachgebessert wird, damit man im Zweifelsfall auch mit den Beitreibern der Vergleichsseite in Kontakt treten kann. Weiterhin steigert ein Impressum auch die Vertrauenswürdigkeit einer Seite. Auch ist es Schade, dass nicht gezielt nach Casinos gesucht werden kann, welche das Spielen ohne Echtgeld ermöglichen.

Fazit

Insgesamt wird mit AlleCasinos.com ein effektives Filter-Werkzeug geboten, welches schnell einen guten Überblick verschaffen kann. Dabei punktet die Vergleichsseite mit zahlreichen Filterparametern, welche einfach und individuell angepasst werden können. Weiterhin sind die gebotenen Testberichte und jeweiligen Übersichtsseiten der Anbieter informativ und eben keine reine Werbetexte (das ist leider nicht selten), sondern bieten einen Mehrwert, der auch mögliche Nachteile eines Anbieters aufzeigt (dennoch könnte man hier kritischer sein). Die mobile Optimierung der Seite ist nicht nur vorhanden, sondern fällt besonders gut aus. Auch auf dem Smartphone lässt sich die Seite leicht bedienen und bietet eine gute Übersicht. Lediglich das nicht vorhandene Impressum ist ein klarer Minuspunkt, mindert aber nur bedingt den Wert als Übersichtsseite selbst – Wird hier noch nachgebessert und für bessere Transparenz gesorgt, haben wir es hier mit einer wirklich starken Vergleichsseite zu tun!