AltF4Games – Neue Reviews kommen

Nach langer Pause bald wieder zurück – AltF4Games bastelt wieder an Videos!

Seit gut 4 Monaten hat Timm von AltF4Games nun keine neuen Videos auf seinem Kanal hochgeladen, was neben defekten Festplatten und damit verlorenem Material auch andere, persönliche Gründe hatte. Doch seit gut einem Monat ist Timm wieder am werkeln und streamt ab und an auf Hitbox einige Games. Nebenher beteiligt sich Timm bei der Erstellung eines eigenen Pixel-Art Games, von dem immer wieder erste Bilder und Informationen auf Twitter veröffentlicht werden. Und in diesen allgemeinen, doch wieder kreativen und aktiven Prozess, hat er auch wieder die Arbeiten an Reviews aufgenommen. Demnach wird AltF4ames in nächster Zeit Videos zu Call of Duty 4: MW1 und dem Flixbus-Simulator veröffentlichen, natürlich wie immer ohne Gewähr. Dennoch scheint ein Video so gut wie fertig zu sein und wird heute gerendert. Damit sollte einem Comeback in nächster Zeit nichts mehr im Wege stehen und Timm selbst scheint ganz optimistisch zu sein und twittert:



„Die erste Review seit über einem viertel Jahr rendert grad. Bald bin ich wieder da Leute“

Ich bin natürlich der erste, der Euch über neue Videos von AltF4Games informiert! Die Black Ops 3 Review bleibt dafür weiterhin aus – Dieses Video wurde bis auf weiteres auf Eis gelegt, da bei dem Festplatten Schaden hier besonders viel Material verloren ging.