AltF4Games – Neues Video – Fernbus Simulator

Er ist zurück und hat einen Simulator dabei!

Ich hatte es ja gesagt: Timm werkelt wieder und heute hat, nach über 4 Monaten Ruhe, ein neues Video das Licht der Welt erblickt. Thematisch geht Timm dabei in die Vergangenheit und kehrt gewissermaßen zurück zu seinen Ursprüngen – Schlechten Simulatoren. Anlass dieser thematischen Rückkehr ist der Fernbus-Simulator, welcher mit der Unterstützung von Flix Bus eine Simulation des Fernbus-Fahrer Alttags darstellen soll. Dass das ganze aber alles andere als eine gute Simulation oder gar ein gutes Game ist, zeigt Timm in seinem neuesten Video und zeigt, mit seiner authentisch, ehrlichen Art, die vielen Fehler im Spiel auf – Also alles wie immer bei AltF4Games – Ich bin froh, dass Timm wieder im Geschäft ist!



Das Problem am Fernbus-Simulator ist neben dem völlig unfertigen Spiel selbst, vor allem der saftige Preis. Auf Steam zahlt man 30 Euro für ein Produkt, welches sich Alpha nicht mal schimpfen dürfte. Besonders lustig finde ich das Grad auf den Straßen oder auch fehlende Städte, bei denen man in der Luft schwebt. Von fehlender Kollision, Bugs im Spiel und falschen Design Entscheidungen will ich gar nicht erst anfangen – Wie immer hat es Timm ziemlich auf den Punkt getroffen.