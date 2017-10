Amazon Video – Erstattungen

Fehlkäufe auf Amazon-Video können oft storniert und erstattet werden.

Heute will ich ein wenig aus den Nähkästchen plaudern und von einem erfreulichen Erlebnis mit dem Amazon Kunden-Service berichten (wer direkt Infos zu den Möglichkeiten der Erstattung sucht, kann den Text überspringen und findet weiter unten eine Übersicht). Fange ich also an; Vor gut zwei Tagen hatte ich beschlossen, dass ich mal wieder Doctor Who schauen wollen würde und beschloss, mir Staffel 5 (mit meinem Lieblings-Doktor) auf Amazon Video zu kaufen. Ich überlegte auch gar nicht lange und schon war der Kauf abgeschlossen. Einen Tag später, ich war zuvor den halben Tag unterwegs gewesen, warf ich den PC an, startet die erste Folge der Staffel und warf mich aufs Bett – Und zack – Der erste Dialog war auf englisch. Zunächst ging ich noch davon aus, dass ich lediglich die englische Audio-Spur gewählt hatte, aber zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass ich nur Zugriff auf die englische Sprachausgabe hatte. Toll – Tatsächlich hatte ich mir die Doctor Who – Staffel 5 [OV] gekauft, während es neben dieser auch Doctor Who – Staffel 5 [dt./OV] gab. Ganz toll.

Zu meiner Verteidigung; Auf der Produktseite der Version, welche nur die englische Sprachausgabe hat, werden die Folgen und die zugehörigen Beschreibungen in deutsch angegeben. Zudem werden in den Bewertungen alle Bewertungen zusammengefasst, egal ob Käufer der englischen Version, der zweisprachigen oder der DVD. Natürlich zeigt [OV] klar, dass nur die Originalversion, entsprechend ohne deutsche Sprachausgabe, angeboten wird. Aber meine Güte, wer achtet denn darauf, besonders, wenn man am Tag davor extra geschaut hatte, ob die Staffeln auch in deutsch angeboten werden und auf der entsprechenden Angebotsseite fündig wurde. Dass ich Tags darauf dann bei der „only OV“ landete, war dann mein Pech. Natürlich wollte ich mich aber nicht einfach meinem Schicksal fügen, sondern frage bei Amazon an, ob man meinen Kauf stornieren könnte, sodass ich mir die Fassung mit deutsche Synchronisation kaufen könnte. Also besuchte ich die Support Seite (heute, also an einem Sonntag) und warf mich in den Support-Chat. Hier schilderte ich kurz mein Problem und gab direkt meine Bestellnummer an – Und es dauerte keine Minute, da bot man mir an, meinen Kauf zu erstatten, sodass ich mir die richtige Version kaufen könnte – Wow. Ich war überrascht, wie schnell und unbürokratisch mir geholfen wurde – Immerhin war es meine Schuld, die falsche Version gekauft zu haben (auch wenn Amazon seinen Teil dazu beitrug, Titel und Beschreibungen auf deutsch zu halten, wenn es sich „nur“ um die englischsprachige Originalversion handelt).

Hier also eine Übersicht, um Amazon-Video Inhalte schnell erstatten zu lassen:

Ihr habt die falsche Staffel erwischt oder wie ich eine Version ohne deutsche Sprachausgabe? Kein Problem – Amazon agierte hier recht kulant (zumindest bei mir):

Solltet Ihr Euren Film oder Staffel weder gestreamt noch heruntergeladen haben, könnt Ihr innerhalb von 14 Tagen nach Kauf unkompliziert storniert werden. Leider fällt einem der Fehler meist erst auf, wenn man bereits mit dem Streaming begonnen hat – Hier ist die Bestellung eigentlich endgültig. Sollte die Option der Stornierung also nicht mehr vorliegen, müsst Ihr Euch an den Amazon-Support wenden – Ich empfehle den Chat, weil Ihr dort alle Infos schnell angeben könnte. Zudem läuft der Chat direkt über Euren Amazon-Account – Das spart Zeit. – Geht auf Amazon-Support. – Loggt Euch in Euren Amazon-Account ein. – Wählt nun „Digitale Dienste“ aus. – Wählt nun „Amazon Video“ aus. – Wählt nun „versehentliche Bestellungen und Rückgaben“ – Wählt eine Kontaktmöglichkeit, ich empfehle den Chat. Im Chat könnt Ihr nun Euer Problem schildern – Haltet Euch kurz, bleibt aber höflich und fragt, ob Euch geholfen werden kann. Behaltet immer in Erinnerung, dass der Service-Mitarbeiter nichts für unser Problem kann. Gebt unbedingt die Bestellnummer an – Das sollte es dem Service-Mitarbeiter erleichtern, Euch schnell zu helfen. Nun entscheidet sich, ob Euch geholfen werden. Wer wie ich versehentlich die falsche Version einer Staffel erwischt hat, sollte schnelle Hilfe erhalten. Mir bot man an, den Kauf zu stornieren.

Ich spreche hier natürlich auf meine persönliche Erfahrung an – Es kann natürlich sein, dass ich nur Glück hatte. Zudem ist jeder Fall ja ein wenig anders. Wichtig ist natürlich, dass Ihr den Film oder Serie noch nicht heruntergeladen und/oder komplett gestreamt habt – Das sollte aber nachvollziehbar sein. Zudem sollte zwischen Eurem Kauf und der Beschwerde bzw. Anfrage an den Support nicht zu viel Zeit verstrichen sein (2 Wochen sollten aber im Rahmen sein). Bleibt, egal was ist, immer höflich – Wie gesagt, im Support sitzen auch nur Menschen, die ihren Job machen und wer selbst schon mal im Kundendienst gearbeitet hat, weiß, wie zermürbend diese Arbeit sein kann.