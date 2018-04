Breakaway – Entwicklung eingestellt

Breakaway; Meine erste Begegnung mit dem „Sport“-MOBA, welches von den Amazon Game Studios entwickelt wurde, fand auf der gamescom 2017 statt. Auf der Messe hatte sich Amazon relativ groß präsentiert und auch eine kleine „Arena“ für Ihr MOBA aufgestellt. Und meine Güte; Die damals eingesetzten Motivatoren, welche dafür sorgen sollten, dass auch ordentlich Zuschauer bei den präsentierten Matches bereitstanden, waren fürchterlich laut und ihr beständiger Ruf „BREAKAWAY“ klingt mir noch heute schallend im Ohr. Doch genug davon, kommen wir zur eigentlichen Meldung.

Denn tatsächlich haben die Amazon Game Studios auf Reddit nun offiziell das Ende von Breakaway bekannt gegeben. In dem Statement erklären die Entwickler, dass man zwar viele Ideen entwickelt und Fortschritte gemacht habe, man aber letztlich nicht den erhofften Durchbruch geschafft hätte. Nun würde man die Konsequenzen ziehen und die Entwicklung einstellen, um sich zukünftig auf neue Ziele fokussieren zu können. Das man die Entwicklung an Breakaway wieder aufnehmen könnte, scheint unwahrscheinlich, es sei denn, ein „Blitzschlag der Inspiration“ würde das Team ereilen. Hier die originale Meldung, wie sie auf Reddit zu finden ist:

Hey Everyone—

We wanted to update you on the development of Breakaway.

Since our last announcement, we have worked to implement community feedback and iterate on Breakaway’s core gameplay. While we have developed many ideas and made a lot of progress, we are also setting a very high bar for ourselves. In spite of our efforts, we didn’t achieve the breakthrough that made the game what we all hoped it could be. After a lot of soul searching, the team decided to focus on new ideas. As a result, Breakaway is no longer in active development.

We remain exceptionally proud of the team’s work, and feel privileged to have been a part of such a dedicated and enthusiastic community. We will reach out to this channel as soon as we have news to share regarding our new projects, and if a thunderbolt of inspiration strikes that leads us back to Breakaway, you’ll be the first to know.

Thanks,

The Breakaway Team