Call of Duty 4 – Remastered – Mein Kommentar – Video

Was kommt denn da auf uns zu?!

Ein paar Worte zur Neuauflage des Call of Dutys, welches ich zu meinen absoluten Favoriten zähle. Hinterlegt mit den ersten Trailer mit Szenen des Mehrspielers und des Singleplayer. Abgerundet mit einem emotionalen Ende, welches klar zeigt, dass Shooter auch klar tiefe Gefühle wie Liebe offenbaren können. Viel Spaß also mit diesem Video!



Ich liebe die alten Call of Duty Titel, habe aber nach MW1 mehr und mehr den Bezug zur Serie verloren und taste mich langsam wieder heran, wobei ich am ehesten feststelle, welche Punkte mich doch sehr stören. Viele der Punkte lassen sich generell auf Game 2 wiederfinden, wie meine Meinung zu DLCs, fehlendem Mut zur Innovation und anderen Punkten.