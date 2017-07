Classic Khorinis richtig installieren

Wie installiere ich Classic Khorinis? Die komplette und aktuelle Anleitung um auf dem Gothic Mehrspieler Server zu spielen!

Da ich neben Strafkolonie Online nun auch Videos von Classic Khorinis erstellen will, sollte auch eine vernünftige Anleitung zum installieren des Projekts nicht fehlen, daher habe ich beschlossen, auch hier eine umfangreiche Anleitung zur Verfügung zu stellen. Ich versuche auf längere Sicht hier eine aktuelle und umfassende Anleitung zur Verfügung zu stellen, die Euch zeigt, wie Ihr Classic Khorinis installieren könnt. Sollten Links oder sonstige Schritte nicht mehr funktionieren, schreibt bitte einen Kommentar, ich kümmere mich dann unverzüglich um eine Aktualisierung.

Schritt 1:

Gothic 2 + DNdR normal installieren, (Beispiel : C\Gothic II auswählen )

Dabei ist es egal, ob Ihr Gothic II im Fachhandel oder auf Steam erwerbt. Wichtig ist, dass Ihr neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung „Die Nacht des Raben“ Euer eigen nennt!

Schritt 2:

Obwohl bei der Gold Edition der 2.6 Patch drauf ist, den patch nochmal drüber installieren (Link zum Download : http://www.worldofgothic.de/dl/download_80.htm )

ACHTUNG :

Falls der Patch sich nicht installieren lässt dann macht ihr mit

Schritt 3 weiter und dann installiert ihr den 2.6 Patch nochmal drüber.

Danach führt ihr wieder den 3. Schritt durch und folgt den Schritten

chronologisch weiter.

Schritt 3

Nun installiert ihr den 2.6 Hotfix Patch installieren (Link : http://www.worldofgothic.de/dl/download_278.htm )

Schritt 4

GMP R-9 installieren (Die Seite ist derzeit Down.. Daher : http://www.file-upload.net/download-7878224/gmp.exe.html )

Bitte verkennt nicht die Wichtigkeit dieses Downloads! Auch wenn Ihr am Ende die Version R-10 herunterladet, ist die Grundversion trotzdem benötigt und gilt auf keinesfalls übersprungen zu werden.

Schritt 5

Die ClassicKhorinis.mod in Gothic II\Data Ordner entpacken (7-Zip wird empfohlen um die Datei zu identifizieren! Mod-Datei : Aktuelle .mod Datei

(Classic Khorinis aktuelle Mod Datei aktualisiert am 02.03.2017) Die neueste Datei wird in der Regel ein mal die Woche veröffentlicht, schaut immer auf der im Link angegebenen Seite vorbei, dort ist immer die aktuelle Mod-Datei zu finden!

Schritt 6

Client-Update drauf spielen: http://www61.zippyshare.com/v/76404184/file.html

Wichtig ist hierbei, dass Ihr die Daten in die richtigen Ordner von Gothic II entpackt. Eigentlich sollte es reichen, wenn Ihr die rar oder zip Datei im Hauptverzeichnis von Gothic II entpackt und Ihr die Daten überschreiben lasst. Ob die Sache geklappt hat, erkennt Ihr, wenn Ihr im Launcher von Gothic II Multiplayer statt der Version 0.1 R-9 die Version 01 R-10 stehen seht. Sollte es mit dem entpacken nicht funktioniert haben, integriert die Daten der verschiedenen Ordner per Hand.

Schritt 7

Launcher starten, IP einfügen & connecten.

Die aktuelle IP des Servers findet Ihr, wie auch die Mod-Datei, auf der offiziellen Seite der Entwickler. (Server und TS3 IP für Classic Khorinis aktualisiert am 02.03.2017)

Damit müsstet Ihr Classic Khorinis endlich spielen können! Sollten Probleme auftauchen schreibt einfach einen Kommentar oder wendet Euch über YouTube oder Facebook an mich. 😉