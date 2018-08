DayZ auf der Xbox One veröffentlicht

Wenn Du seit fünf Jahren in der Early-Access festhängst und dann den Konsolen-Port dropst.

Eigentlich könnte ich jetzt schon wieder so ein richtiges Fass aufmachen und mich Seitenlang aufregen. Aber wisst Ihr was? Nein. Einfach nein. Also kurz und knapp zu den „Neuigkeiten“ und einem Novum der DayZ-Entwickler. Denn zu meiner größten Überraschung haben sie es geschafft, eine Ankündigung so halbwegs umzusetzen. Wow. Also seitdem sie jedes Jahr vom Release des Spiels labern, war ich doch schockiert, dass jetzt ein Release gelungen ist. Aber keine Sorge; Natürlich ist DayZ weiterhin in der Early-Access, was auch sonst. Dafür aber jetzt auch auf der Xbox One als Game Preview (Xbox-Slang für Early-Access, sehr cool!).

Für satte 39,99 US-Dollar wurde die Zombie-Survival-Baustelle und Videospiel-Pendant zum Berliner-Flughafen tatsächlich auf der Konsole veröffentlicht. Ganz, ganz toll! Wenn man ein Spiel über Jahre kaum Zustande bringt, ist ein zusätzliches Konsolen-Release natürlich am wichtigsten, logisch. Die Vollversion soll dann satte 49,99 US-Dollar kosten (ganz schön mutig so was rauszuhauen), aber gut, wer noch vor Ende dieser Konsolen-Generation an eine Vollversion glaubt, ist selbst schuld. Für Unentschlossene, und eigentlich sollte jeder auch nur im Ansatz interessierte Konsolen-Spieler mehr als skeptisch bei diesem Spiel sein, gibt es eine Testversion. Bei dieser kann man vor Kauf von DayZ eine Stunde lang antesten, bevor man sich für den Kauf entscheidet. Das ist in Ordnung. Aber ja. Es ist DayZ… auf der Konsole. Lasst es am besten einfach. Ich meine kommt schon; 40 Euro? Nö.