Die Zwerge – Release

Auf ins Geborgene Land! Ich will Orks verdreschen und Albae vermöbeln!

Heute war es endlich so weit: Die Videospiel-Umsetzung einer meiner liebsten Fantasy Romane aus der Feder von Markus Heitz hat das Licht der Welt erblickt und ist nun offiziell zu haben – Die Zwerge! Ich habe mich mächtig gefreut, dass ich nun endlich die Abenteuer von Tungdil und seinen Freunden ganz neu erleben kann und bin gespannt, wie gut die Umsetzung gelungen ist. Besonders die Tatsache, dass Entwickler KING Art Games eng mit dem Zwergen Autoren Markus Heitz zusammengearbeitet hat, macht die Sache für mich so interessant.

Das Spiel wird als Fantasy-Rollenspiel mit einem Fokus auf eine starke Story beworben, bei dem wir in anspruchsvollen Echtzeit-Gefechten gegen Massen an Grünhäuten, kaltblütigen Albae, mächtigen Ogern und vielen anderen Bekannten Widersachern aus dem Roman ankämpfen müssen. Die Zwerge (The Dwarves) behandelt den Inhalt des ersten Romans der Zwergen-Reihe und lässt damit auch Raum für Fortsetzungen (was ich mir sehr wünschen würde). Finanziert haben KING Art Games das Projekt unter anderem via Kickstarter. Ob sich das ganze gelohnt hat, werde ich in den kommenden Tagen berichten, wenn ich das Spiel ausgiebig unter die Lupe genommen habe. Interessant sollte es in jedem Fall werden, denn der Roman war großartig und erste Trailer deuten es an: Die Umsetzung scheint gut gelungen zu sein. Doch ich will nicht zu viel schwärmen, wer mit dem Kauf warten will, wartet meine (und andere) Reviews ab. Ansonsten kann man ab heute zuschlagen und das Spiel kaufen.

Preis und Plattformen

Für den deutschen Markt gibt es Versionen für den PC, Linux und Mac auf Amazon, GOG und Steam. Weiterhin sind Versionen für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.

Preislich wird man für den PC auf Amazon den besten Deal machen. Dort kann man Die Zwerge für 32 Euro samt Versand erstehen. Auf Steam und GOG kostet das Spiel ganze 40 Euro und 50 Euro für die digital Deluxe Edition – Wobei zum Release 10% Rabatt geboten werden.