Fallout: New Vegas – Gewinnspiel

Wer Lust auf ein großartiges Rollenspiel im postapokalyptischen Setting hat, sollte einen Blick auf Fallout: New Vegas werfen!

Ich bin ein großer Freund der Fallout-Reihe, wobei es mir besonders Fallout 3 als auch New Vegas angetan haben. Dank der großartigen DLCs (ja, wenn das Preis/Leistungsverhältnis stimmt, können DLCs großartig sein) ist New Vegas aber wohl mein Favorit überhaupt geworden und nachdem ich von Fallout 4 so enttäuscht war, flüchtete ich mich erneut in die trockene Mojave-Wüste und erfreute mich wieder an einer atmosphärischen, dichten Spielwelt, in welcher man ohne Probleme Stunden abtauchen kann, um gegen mutierte Viecher, durchgeknallte Raider oder brutale Soldaten von Caesars Legion zu kämpfen und wie ein Irrer Kronkorken zu sammeln. Als ich mir vor einiger Zeit die Fallout: New Vegas Ultimate Edition zulegen wollte, gab es Probleme bei der Aktivierung, weil ich die Standartversion schon besaß und Steam den Key nicht aktiveren wollte – Ich musste mir entsprechend die DLCs einzeln kaufen. Dennoch bin ich neulich wieder auf den Key besagter Ultimate Edition gestoßen, welcher ja nie eingelöst wurde, weshalb ich mir dachte, ich kann diesen dann auch verschenken. Da meine Freunde das Spiel aber alle entweder schon besitzen oder eher auf der Konsole spielen, wird es eben hier auf Game 2 verlost – Auch nicht schlecht!

Was gibt es zu gewinnen?

Ich verlose einen Steam Key für die Fallout: New Vegas Ultimate Edition, welche folgende Inhalte bereit hält:

Hauptspiel Fallout: New Vegas

DLC Dead Money

DLC Honest Hearts

DLC Old World Blues

DLCLonesome Road

DLC Gun Runners‘ Arsenal

DLC Courier’s Stash

Wie könnt Ihr mitmachen?

Ich will es immer recht einfach halten: Wer mitmachen will, sollte den unten stehenden Tweet von mir liken und oder retweeten (wer beides macht, verdoppelt damit dann die Chance, zu gewinnen).



Steam Key für Fallout: New Vegas mit allen DLCs zu verschenken! Kurz liken, um an der #Verlosung teilzunehmen! 🙂 #Gewinnspiel #Giveaway — Game 2 (@game_two_team) 30. Juli 2017



Ihr müsst mir nicht zwingend auf Twitter folgen, beachtet aber, dass ich Ihr private Nachrichten auf Twitter aktiviert, damit ich Euch, solltet Ihr gewinnen, den Key einfach zuschicken kann. Aus allen Teilnehmern wird einer zufällig gezogen und entsprechend benachrichtigt. Nimmt der Sieger den „Gewinn“ an, schicke ich umgehend den Steam Key zu. Es wäre schön, wenn der Gewinner auf Twitter oder hier auf dem Blog kurz bestätigt, dass der Gewinn auch zugestellt wurde. 🙂

Die Verlosung endet am 30.08.2017 – Der Gewinner wird via Twitter informiert! Ich wünsche Euch viel Glück!