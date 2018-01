Fallout: New Vegas – Levelgrenze erhöhen

Die Level-Grenze in Fallout: New Vegas auf 100 erhöhen.

Ich bin ein großer Rollenspielfreund und besonders Fallout: New Vegas hat es mir angetan. Erst vor einiger Zeit holte ich mit zu meiner normalen Version noch die Ultimate Edition, welche alle DLCs zum Spiel beinhaltet und dem Spiel entsprechend viel neuen Content hinzufügt. Auch die Levelgrenze (Levelcap) wir mit dieser Version erhöht, und zwar von 30 auf maximal Level 50. Dennoch erreicht ich dieses Maximal-Level recht schnell, was jedoch für mich ein Problem darstellte – Plötzlich sammelte man keine Erfahrung mehr und konnte auch nicht weiter aufsteigen. Das nahm mir persönlich schon ein wenig den Spielspaß, denn obwohl natürlich das Gameplay im Fokus steht, gehört das Sammeln von Erfahrung in diesem Spiel dann doch irgendwie dazu. Aber endlich zum Thema; Ich habe eine Mod gefunden, welche das Problem beseitigt und das Maximal-Level auf 100 erhöht, womit ich entspannt weiter Erfahrungspunkte sammeln und Stufen aufsteigen konnte!

Hier nun die Anleitung, um die Level-Grenze in Fallout: New Vegas zu erhöhen:

Schritt 1:

Zunächst müsst Ihr Euch den New Vegas Script Extender (NVSE) herunterladen. Dieser Extender wird benötigt, damit die Mod später auch funktioniert. Die Datei befindet sich auf nvse.silverlock.org und findet sich ganz oben, als erster Download.

Schritt 2:

Nun habt Ihr eine 7-Zip-Datei mit dem Namen „nvse_5_1_beta4.7z“; Ich empfehle Euch, das Archiv entsprechend mit 7-Zip zu entpacken.

Schritt 3:

Die entpacke Datei ist nun ein Ordner mit dem Namen „nvse_5_1_beta4“. In dem Ordner befinden sich zwei Ordner (Data & src) sowie eine Exe und 4 .dll Dateien.

Kopiert die Ordner und die Dateien nun in Euren Fallout: New Vegas Ordner. Dabei sollte es egal sein, welche Version Ihr vom Spiel besitzt.

Das Spiel liegt bei Steam in folgendem Verzeichnis:

Festplattenspeicher/Speicherort von Steam/Steam/steamapss/common/Fallout New Vegas

Bei mir also: „D/Steam/SteamApps/common/Fallout New Vegas“

Schritt 4:

Nun müsst Ihr noch die Modifikation selbst herunterladen. Diese ist auf Nexusmods mit dem Titel „Perk per Level – Level Cap at 100“ zu finden.

Und dem Punkt „FILES“ lässt sich die Modifikation herunterladen.

Schritt 5:

Ihr habt nun eine 7-Zip-Datei mit dem Namen „Level 100 and Perk Per Level-43055-1-2.7z“. Diese müsst Ihr Ebenfalls entpacken (ich empfehle wieder 7-Zip).

Schritt 6:

Die entpacke Zip erstellt einen Ordner, mit dem Titel „Data“, in welchem nur eine Datei zu finden ist. Diese heißt „Level100PerkPerLevel.esp“. Kopiert diese (also die .esp) Datei nun in den Data-Ordner von Fallout: New Vegas.

Zu finden bei mir dann unter: „ D/Steam/SteamApps/common/Fallout New Vegas/Data“

Schritt 7:

Start Fallout: New Vegas nun über den „FalloutNVLauncher“, welche sich in Eurem Fallout: New Vegas Ordner befindet. Es öffnet sich der Launcher von Fallout, geht nun auf den Punkt „DATENDATEIEN“ und wählt „Level100PerkLevel.esp“ aus (und natürlich alle DLCs und Mods, die ihr sonst spielen wollt).

Schritt 8:

Habt Ihr die Einstellungen vorgenommen, beendet den Launcher und startet nun den „nvse_loader“, welchen Ihr vorhin in Euren Ordner kopiert habt.

Nun startet Fallout: New Vegas, mit dem Unterschied, dass Eure Level-Grenze auf 100 erhöht wurde!

Sollte es nicht klappen, wiederholt schritt 7 & 8 noch mal, bei mir hat es 2-3 Anläufe gebraucht, funktionierte dann aber ohne Probleme.

Sonstiges:

Soweit ich weiß, werden die Achievements auf Steam nicht durch die Modifikation beeinflusst (werde ich die Tage testen). Weiterhin lässt sich die Mod auf Savegames anwenden und sogar, wenn Level 50 schon erreicht wurde (konnte ich bei mir testen).

Wichtig ist, dass New Vegas zukünftig über den „nvse_loader“ gestartet werden muss, um die Level-Grenze auf 100 zu belassen. Hier bietet sich eine Verknüpfung zu der Exe an, wenn man nicht immer den Pfad bis zum Fallout Ordner gehen will.

Jetzt also viel Spaß in der Mojave und beim Sammeln von Erfahrungspunkte bis zur neuen Maximal-Stufe 100!

Credits

Ersteller der Mod ist der Nexus User Dewguru

Der New Vegas Script Extender (NVSE) wurde von Ian Patterson, Stephen Abel, Paul Connelly, and Hugues LE PORS geschaffen.