Fernbedienung – Nach plötzlichem „Tod“ reparieren

Eine ganz kleine Hilfestellung, sollte Eure Fernbedienung ganz plötzlich und ohne ersichtlichen Grund den Geist aufgeben!

Manche Dinge im Alltag sind für sich genommen so banal und eigentlich unwichtig, dennoch freut man sich, wenn man man bei Problemen Hilfe im Netz findet. Grob nach diesem Motto ist auch die Kategorie „How To“ auf Game 2 zu verstehen, die versucht möglichst einfache Anleitungen zur Lösung diverser Probleme zu finden. Heute geht es um Fernbedienungen.

Ich hatte schon 2 mal den Fall, dass meine Fernbedienungen des Fernsehers einfach den Geist aufgab, ohne ersichtlichen Grund. Eben konnte ich noch fröhlich und munter schalten und walten, bis plötzlich nichts mehr ging. Meine Medion Fernbedienung war plötzlich tot, ganz ohne Grund. Doch kaputt war das Ding nicht, denn ein einfacher Trick brachte mir den Komfort des entspannten Bedienens meines TVs wieder zurück. Hier eine kleine Anleitung:

Eure Fernbedienung funktioniert plötzlich nicht mehr und an den Batterien liegt es nicht und auch Euer Fernseher scheint voll funktionstüchtig – Dann solltet Ihr diesen einfachen Schritt befolgen.

Schritt 1:

Entfernt die Batterien aus der Fernbedienung und wartet mindesten 10-15 Minuten ab, bevor Ihr sie wieder einführt.

Die Idee dahinter ist, dass die Software Eurer Fernbedienung aus irgendeinem Grund einen Fehler hat – Durch das Entfernen der Batterien entlädt sich die Fernbedienung, was jedoch einigen Minuten in Anspruch nimmt. Wer die Batterien kurz herausnimmt und wieder reinmacht, kann das Problem nicht lösen – Erst nachdem die gesamte Spannung in der Fernbedienung abgeklungen ist, „startet“ sie neu, wenn Ihr wieder Batterien einsteckt. Durch diesen „Neustart“ wird der Fehler behoben und die Fernbedienung funktioniert wieder.

Schritt 2:

Hat es nicht funktioniert, lohnt es sich Schritt 1 noch mal zu wiederholen, dabei jedoch länger zu warten. Damit könnt Ihr ausschließen, dass es sich um einen einfachen Software Fehler handeln könnte. Ist die Fernbedienung auch nach dem zweiten Versuch und einer Wartezeit von ca. 30-40 Minuten immer noch funktionsuntüchtig, dann liegt das Problem an anderer Stelle.

Sollten neue Batterien, festes Klopfen auf die Fernbedienung und mögliche Handbücher zum Gerät keinen weiteren Aufschluss bringen, wendet Euch direkt an den Hersteller der Fernbedienung oder den Shop, in dem Ihr diese bzw. den TV erworben habt und meldet den Defekt. In der Regel sollte Euch da geholfen werden, im Notfall mit einer neuen Fernbedienung. Als Notlösung kann man auch mit dem Smartphone den Fernseher bedinen, nutzt dazu Apps wie Peel Smart Remote.



Ich hoffe ich konnte Euch helfen – Wenn Ihr Eure Probleme noch anders lösen konntet, könnt Ihr das als Kommentar ergänzen, dann füge ich das hinzu. 😉