Game 2 startet ins Jahr 2018

Jetzt geht es nach langer Pause endlich wieder los!

Oha; Und da ist schon wieder ein Jahr ins Land gezogen und der Blog ist so leer wie nie! Ganz schön schwach, dass ich es im Dezember so überhaupt nicht mehr geschafft habe, für Content zu sorgen, aber wie das eben manchmal ist… Aber das soll sich in diesem Jahr keinesfalls fortsetzen – Viel mehr sollen auch 2018 wieder viele Themen behandelt und Spiele „besprochen“ werden. Weiterhin versuche ich auch in diesem Jahr wieder verstärkt an neuen Videos für den YouTube Kanal zu arbeiten, denn wie schon oft erwähnt, macht die Video-Produktion enormen Spaß, während die „Community“, welche meine Videos konsumiert, einfach großartig ist und mir viel Motivation für neue Projekte gibt. Aber ich will nicht zu viel Schwafeln, das mag ich selbst auch nicht lesen und letztlich zählen am Ende nur die Dinge, die wirklich umgesetzt werden – Schauen wir also mal!

Ansonsten hoffe ich, dass Ihr ein paar schöne Feiertage mit der Familie verbracht und erfolgreich ins neue Jahr gerutscht seid – Ich bin hoffentlich sehr bald mit ein paar schönen Beiträgen und vielleicht sogar einem Video (ok, ich will nicht lügen, ein neues Video braucht immer ziemlich Zeit, lel) am Start. Aktuell verbringen ich frustrierende Runden in „They Are Billions“, welches sich für mich als absoluter Überraschungstitel in Sachen Echtzeitstrategie herausstellte – Dazu dann vielleicht bald etwas mehr – Aber jetzt genug mit Ankündigungen (das erinnert mich schon fast an eine ganz andere Internet-Persönlichkeit) – Haut rein und bis demnächst!