Game 2 – Volle Segel Internet

Es geht wieder los! Das Internet fließt wieder und ist schneller als jemals zuvor!

Um die Odyssee rund um den fehlenden Internetanschluss in meiner neuen Wohnung hier in Bremen zu komplementieren, will ich hier noch mal feierlich verkünden: Ich habe seit dem 01.11.2016 meine 50k VDSL Anschluss erhalten, den ich nun auch voll nutzen kann. Tatsächlich bekomme ich die volle Geschwindigkeit in Up- und Download und kann in den nächsten Tagen und Wochen wieder richtig am Blog und dem YouTube Kanal arbeiten.

Geplant sind neben den regulären Blog Posts auch mehr Videos, die ich nun ohne große Probleme auf YouTube laden kann. Daher wird hier in Zukunft sicherlich die Quantität der Videos zunehmen, wobei ich weiterhin auf reine Let’s Plays verzichten werden. Aber das konnten sich die 1-2 Stammleser ja denken. 😉