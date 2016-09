Game 2 zieht nach Bremen

Anfang Oktober bin ich weg! Hoffentlich mit Internet…

Zum 01.10.2016 werde ich Magdeburg verlassen und die Game 2 Zentrale nach Bremen verlegen. Grund für den Umzug ist natürlich mein Studium, welches ich an der Universität Bremen in den Fächern Medien- und Kommunikationswissenschaften und Geschichte antrete. Los geht es für mich diesbezüglich übrigens erst am 10.10.2016, also ist noch etwas Luft. Anders als anfangs versprochen, habe ich in meiner neuen Wohnung in Bremen zunächst kein Internet, kümmere mich aber jetzt schon darum, dass ich kurz nach Einzug mit einer 50k Leitung angeschlossen werde. Nicht die Welt, aber weitaus schneller, als das Internet, welches in im Moment beziehe. Weiterhin werde ich nun nicht mehr nach 40GB im Monat gedrosselt, sodass ich weit mehr Video-Projekte und mögliche Streams realisieren kann, was mir sehr entgegen kommt. Wenn alles klappt, sollte ich nicht länger als 4 Tage ohne Internet auskommen, wobei ich immer noch auf das WLAN auf meinem Campus zugreifen kann und auch über mobiles Internet verfüge.

Ansonsten gibt es an dieser stelle noch nicht viel zu sagen, nur dass ich sehr aufgeregt bin und gespannt bin, wie es sich so alleine Leben lässt und wie es sich in Bremen so leben und studieren lässt. Ich halte Euch grob auf dem laufenden und werde besonders zu bestimmten Inhalten meines Studiums ab und an Beiträge auf Game 2 verfassen. Aber bis dahin sind es ja noch ein paar Tage, die ich noch in Magdeburg genießen werden. Schon komisch, wenn man das erste mal in die eigenen Wohnung zieht und es dann auch noch in eine neue Stadt geht!