Game of Thrones – Wettquoten für Staffel 8

Wer wird den Eisernen Thron besteigen und über Westeros herrschen?

Es ist kein Geheimnis, dass ich ein ziemlicher Fan von Game of Thrones bin. Nachdem ich die Bücher las und später auch die Serie mit größtem Vergnügen zelebrierte, hat sich dieser Epos bis heute meine vollste Aufmerksamkeit verdient, auch wenn das Warten auf die achte Staffel an den Nerven zerrt. Doch auch wenn GoT in den langen Pausen zwischen den Staffeln immer mal wieder in den Hintergrund gedrängt wird, ist die Serie spätestens zum neuen Staffelstart wieder das Thema bei mir und in meinem Freundeskreis. Da werden dann auch Stammtische gehalten, bei welchen sich umfassend darüber ausgetauscht wird, wer denn nun die größten Chancen auf den Eisernen Thron hat.

Dass darin eine Menge Potenzial schlummert, haben wohl auch diverse Wettanbieter gewittert, denn tatsächlich wird munter auf den Ausgang des Epos gewettet. Was wir für gewöhnlich also am ehesten mit klassischen Sportwetten in Verbindung bringen, wie zum Beispiel die Anbieter auf sportwetten.org zeigen, wird auch in völlig anderen Zusammenhängen praktiziert. Nur das eben nicht auf den Ausgang eines Spiels, sondern auf den Ausgang eines fiktiven Machtkampfes gewettet wird. Neben der Frage, wer letztlich den Eisernen Thron besteigen und über Westeros herrschen wird, ist auch die Frage interessant, wer als nächstes den Serientod sterben muss. Irgendwie schon verrückt, wenn man bedenkt, dass die verantwortlichen Autoren der Serie (hoffentlich von George R. R. Martin angeleitet) schon lange wissen, wie diese Geschichte ausgehen wird.

Während mich Wetten allgemein eher weniger interessieren, ist es doch interessant, wie für die jeweilige Figuren in Game of Thrones so die Chancen auf den Thron stehen, zumindest was die Quoten der Buchmacher angeht. Hier mal die Quoten, wie sie wohl aktuell, wie das Magazin Maxim berichte, in Las Vegas angesetzt sind (in anderen Städten wie London sieht es zum Teil noch mal anders aus):

Daenerys Targaryen (2:1)

Jon Snow (2:1)

Bran Stark (3.5:1)

The Night King (10:1)

Tyrion Lannister (12.5:1)

Cersei Lannister (15:1)

Jaime Lannister (15:1)

Sansa Stark (25:1)

Arya Stark (40:1)

Euron Greyjoy (50:1)

Varys (75:1)

Gendry (75:1)

Samwell Tarly (75:1)

Melisandre (100:1)

Theon Greyjoy (100:1)

Jaqen H’ghar (100:1)

Brienne of Tarth (100:1)

Jorah Mormont (100:1)

Bronn (100:1)

Tormund Giantsbane (100:1)

Davos Seaworth (100:1)

The Hound (100:1)

Gilly (100:1)

Daario Naharis (100:1)

Yara Greyjoy (100:1)

The Mountain (150:1)

Es ist schon ganz witzig, dass hier sogar Figuren wie „The Mountain“ oder gar „Gilly“ aufgeführt werden (mit entsprechenden Quoten), aber letztlich spiegeln die wahrscheinlichen Wetten schon recht gut wieder, was wohl am wahrscheinlichsten ist. Ich persönlich würde ja glauben, dass „Jon Snow“ als auch „Daenerys“ am Ende einen gemeinsamen Sieg erringen (naja, ich wünsche es mir zumindest irgendwie), aber letztlich kann man sich bei einer Serie wie Game of Thrones tatsächlich nie sicher sein. Besonders, weil ein Ende mit (einen) dieser Beiden am wahrscheinlichsten ist, weshalb ich mir gut vorstellen könnte, dass man auf biegen und brechen ein ganz anderes Ende inszenieren möchte. Dennoch hoffe, dass es in irgendeiner Form ein „Happy Ende“ gibt, ansonsten wäre ich schon irgendwie enttäuscht. Aber gut, abwarten, ich für meinen Teil freue mich schon enorm auf den Start der achten Staffel und bin schon fast ein wenig traurig, dass es bald vorbei sein soll.