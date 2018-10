GOG.COM feiert zehnjähriges Bestehen

10 Jahre GOG wollen gefeiert werden; Jubiläumsangebote und ein Einblick in die Geschichte der Plattform!

Die DRM-freie Plattform für Videospiele „Good Old Games“ feiert aktuell den zehnten Geburtstag. Seit 2008 kann GOG ein stetiges Wachstum verzeichnen und ist längst zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für DRM-freie-Videospiele geworden. Während bei der Gründung der Plattform 2008 noch Klassiker im Fokus der digitalen Vertriebsplattform standen, ist das Portfolio heute breiter gefächert und die Freiheit von störenden Kopierschutzmaßnahmen steht im Fokus. Dennoch bilden Klassiker natürlich weiterhin einen wichtigen Teil des Angebots auf GOG, wobei sich immer darum bemüht wird, die Retro-Titel auch auf modernen Geräten Lauffähig zu halten. Einen tollen Einblick in die Geschichte von GOG gibt es auf der Jubiläumsseite übrigens auch, ein Blick lohnt sich!

Jubiläumsangebote

Und natürlich lässt man es bei GOG auch nicht aus, das eigene Jubiläum mit besonderen Angeboten zu verknüpfen. Daher werden drei Jubiläumssammlungen zu tatsächlich ziemlich starken Preisen angeboten. Hier die drei Bundles kurz vorgestellt:

Sammlung I Zeitlose Must-Haves Sammlung II In Würde altern Sammlung III Moderne Klassiker Zeitlose Must-Haves

Theme Hospital

Dungeon Keeper 2

Another World

System Shock 2 Dragon Age: Origins

Owlboy

Homeworld Kingdom Come

Battle Chasers: Nightwar

Shadows Tactics: Blades of the Shogun 5 US-Dollar 10 US-Dollar 25 US-Dollar

In meinen Augen haben alle Pakete ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und sollten sich darunter ein paar Titel befinden, die man sowieso schon länger mal in der DRM-freien Bibliothek haben wollte, scheint das ein guter Moment zu sein. Neben den Bundles verteilt GOG auch ein Jubiläumsgeschenk, wobei die User bis einschließlich dem 3. Oktober abstimmen können. Zur Wahl stehen Shadow Warriors 2, Superhot und Firewatch (wählt nur nicht Superhot, von den anderen Games hat man mehr!). Das Spiel mit den meisten Stimmen wird an am 4. Oktober kostenlos angeboten!

Die Jubiläums-Aktion zum zehnjährigen bestehen von GOG läuft übrigens noch bis zum 07.10.