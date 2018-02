GOG Sale – Chinesisches-Neujahr 2018

Satte Rabatte und ein süßer Hund; DRM-freie Spiele auf GOG sichern!

Das Jahr des Hundes bietet reichlich Möglichkeit, süßer Vierbeiner in verschiedensten Variationen darzustellen; GOG hat hier einen besonders süßen Rabauken! Aber viel wichtiger (naja, zumindest interessanter) ist die Tatsache, dass auch GOG das chinesischer Neujahr mit einem fetten Sale begeht; Genial! Und an dieser Stelle noch mal Dank an Der Omnipoet, welcher mich freundlichst darauf hingewiesen hat!

Tja; Denn tatsächlich war GOG nicht nur früher am Start als Steam (für sich genommen nicht mal so wichtig), sondern hat tatsächlich verdammt gute Spiele im Angebot und diese auch mit netten Rabatten versehen (bis zu 90%); Wirklich großartig! Hier kann ich direkt mal Divinity: Original Sin – Enhanced Edition empfehlen, welche statt 40 Euro im Sale nun nur noch mit 14 Euro zu Buche schlägt – Wer das Game noch nicht sein Eigen nennt, könnt durchaus einen Blick riskieren (Neigung zu klassischen RPGs ist hier von Vorteil). Auch ELEX ist im Angebot und kostet auf GOG aktuell 34 Euro (statt 50 Euro), was ich als durchaus angemessen erachte.

Guthaben-Politik

Besonders toll an GOG; Man erhält Guthaben als Ausgleich für regionale Preisunterschiede! Kauft man nun also das rabattierte ELEX, erhält man gute 5 Euro Guthaben, welche man bei seinem nächsten Einkauf auf GOG einsetzen kann. Damit kostet ELEX zum Beispiel, zieht man diesen zusätzlichen Guthaben-Rabatt ab, nur noch 29 Euro – Sehr cool!

Weitere Vorteile

Zumal auch weitere Punkte GOG enorm und vor allem positiv von Steam abheben:

Alle Spiele auf GOG sind DRM-frei – Das bedeutet, dass uns keine lästigen Kopierschutzmaßnahmen das Leben erschweren, während uns die Spiele am Ende auch wirklich gehören (wer mit dem Steam AGBs vertraut ist, wird wissen, was ich meine).

Zudem gewährt GOG eine Geld-Zurück-Garantie von ganzen 30 Tagen nach dem Kauf! Damit kann man Fehlkäufe auch wieder erstatten lassen, sodass kein unnötiger Frust aufkommt. Auch davon sollte sich Steam mal eine fette Scheibe abschneiden, immerhin darf man da nur im Rahmen von 14 Tagen ein Spiel erstatten, aber auch nur, wenn man es weniger als 2 Stunden gespielt hat – Schäme dich Valve!

Sale läuft bis zum 20. Februar

Der GOG Sale zum Chinesischen-Neujahr umfasst mehr als 500 Spiele, wobei Rabatte bis zu 90% vergeben werden (natürlich auch zahlreiche darunter). Zwar stehen insgesamt weniger Titel als bei Steam im Angebot, dafür ist die Auswahl der Spiele und Höhe der vergebenen Rabatte in meinen Augen deutlich attraktiver als auf Steam. Neben dem regulären Sale gibt es zudem Blitzangebote, welche nach einiger Zeit auslaufen – Tatsächlich gar nicht mal so schön, muss man hier immer mal wieder den Sale besuchen, um die dort rabattierten Titel zu checken, damit einem keine Perle entgeht – Aber ok, das schafft man dann auch noch und letztlich hat Steam bis vor kurzem ganz ähnlich gearbeitet.

GOG feiert das Chinesische-Neujahr im Rahmen seines Sales noch bis zum 20. Februar, womit ich zwar mit diesem Beitrag (wie immer) etwas spät dran bin, aber letztlich nicht zu spät! Ha! Wer tatsächlich noch nichts vom Sale mitbekommen hat (wie ich bis vor kurzem), sollte einen Blick drauf werfen!