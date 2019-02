GOG Sale – Laternen-Fest 2019

Auf GOG sind zum Laternenfest über 200 Spiele im Angebot!

Zum Abschluss des chinesischen Neujahres startet nun auch GOG einen Sale. Aufhänger ist das Chinesische Laternenfest (元宵節 / 元宵节), welches das mehrtägige Neujahrsfest abschließt. Entsprechend sind auf GOG mehr als 200 Titel im Angebot, wobei eine recht bunte Mischung aller möglichen Games gegeben ist. Besonders einige Klassiker sind so für nur wenige Euronen zu ergattern. Und natürlich sind alle Titel ohne DRM (ich erwähne das, bis Steam auch ohne DRM anbietet lel). Der Sale läuft bis zum 25. Februar (23:59 Uhr).

Ich könnte jetzt ein paar der rabattierten Titel hervorheben, aber ganz im Ernst: Es gibt mittlerweile so viele Sales, dass man nur ein wenig warten muss, bis man so gut wie jedes Spiel in einer Aktion ergattern kann. Ein Blick beim aktuellen Sale lohnt sich auf jeden Fall, da doch einige nette Titel dabei sind. Aber ich weiß doch, dass Euch das gar nicht interessiert! Was? Euch interessiert genau das? Naja. Ok. Dann halt doch zwei Hervorhebungen (ja, auch so kann man Texte künstlich in die Länge ziehen).

FoxTail

Den Anfang macht FoxTail, ein klassisches Point–and–Click-Adventure, welches sich an den Klassikern der 90er orientiert und in einem charmanten Pixel-Art-Look daherkommt. Wichtig: Das Spiel ist noch in der Entwicklung, aktuell stehen also „nur“ die ersten beiden Episoden bereit. Weiterhin kann es sein, dass bei Release weitere Episoden Savegames nicht mehr kompatibel sind (so war es zumindest zum Release der zweiten Episode). Im aktuellen GOG Sale kann man aber bei einem Einkaufspreis von 4,89 US-Dollar wenig falsch machen.

Planescape: Torment

Ansonsten muss bei einer solchen Gelegenheit auch ein Titel wie Planescape: Torment: Enhanced Edition genannt werden. Bei diesem Rollenspiel-Klassiker (und einem der besten RPGs überhaupt) schlüpfen wir in die Rolle des Namenlosen, welcher ohne Erinnerung und mit zahlreichen Tattoos und Narben überzogen in einer Leichenhalle erwacht. Schnell treffen wir auf einen fliegenden und zu allem Überfluss auch noch sprechenden Totenschädel, welcher uns in ein Abenteuer führt… Das ganze ist brachial Oldschool und man muss schon auf diese Art von Spielen stehen. Besonders die völlig abgedrehte Welt und ihre Bewohner, aber auch die Tatsache, dass man hier Probleme nicht allein mit dem Schwert (oder nem dicken Knüppel) lösen kann, gefallen mir besonders. Leider nur im Sale preislich überhaupt interessant, wobei mir selbst die aktuellen 10 US-Dollar (statt regulär 20 US-Dollar) im Sale ein wenig viel erscheinen.

Das Chinesische Laternenfest

Und was wären meine News-Artikel zu solchen Sales, ohne ein wenig Hintergrund-Infos von Wikipedia? Richtig, keinen Pfifferling wert! Also direkt los; Im Rahmen des Laternenfestes ist es in China sowie Taiwan üblich, Laternenausstellungen zu veranstalten, bei welchen zum Teil sehr große Laternen in unterschiedlichsten Farben und Formen angefertigt werden. Diese zeigen dann oft künstlich aufwändig gestaltete Tierkreiszeichen, Szenen aus klassischen Romanen, Legenden und Erzählungen sowie allerlei anderer Motive.

Bestandteil einer Laternenausstellung ist auch das Rätselraten. Dabei werden in den Motiven, welche die Laternen schmücken, Rätsel eingebunden oder angeklebt. Die Besucher können versuchen, die Rätsel zu lösen, was dann oft mit kleinen Geschenken vergütet wird. Eine wirklich schöne Tradition! Ansonsten werden zum Laternenfest auch Tangyuan (湯圓 / 汤圆) Klößchen aus Klebreismehl mit süßer Füllung gegessen. Lecker!

Natürlich gehen an diesem Tag auch Menschen, besonders Familien samt Kindern, mit Laternen auf die Straße (also ähnlich unserer Lichterfeste). Die Idee des Laternenfestes ist es übrigens, mit den Lichtern den Geistern der Ahnen den Weg nach Hause zu weisen. Ganz schön cool!