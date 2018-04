GOG – The Most Wanted Games Sale

Auf GOG werden die meist gewünschten Spiele im Sale angeboten!

Auf GOG wird mal wieder ein Sale zelebriert und das Aufhänger ist ziemlich cool. Im neuen The „Most Wanted Games Sale“ wurden über 150 der meist auf auf GOG gewünschten Titel mit einem Rabatt versehen. Das ist eine ziemlich coole Aktion, einfach weil viele Titel, welche sich Spieler wünschen, so im Sale gelandet sind. Darunter Perlen wie Planescape: Torment oder Baldur’s Gate II (kann ich nur uneingeschränkt empfehlen, wenn man auf klassische RPGs steht!).

Wie schon gesagt, sind aber auch zahlreiche weitere Titel (über 150) in diesem Sale im Angebot und hier kann man wirklich tolle Spiele abstauben. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition kann man für schlanke 24,69 US-Dollar bekommen, Divinity: Original Sin 2 wiederum für weniger schlanke 47,29 US-Dollar.

Vorteile auf GOG

Die großen Vorteile von GOG gegenüber anderen Plattformen wie Steam sind die uneingeschränkte DRM-Freiheit, was bedeutet, dass jedes Spiel, welches ihr auf GOG erwerbt, auch 100% Euch gehört und nach dem Download auch ohne Internetverbindung gespielt werden kann (ideal, wenn man mal unterwegs ist und einfach am Laptop ein paar Abenteuer erleben will).

Weiterhin bietet GOG bei fast jedem Einkauf den Ausgleich von regionalen Preisunterschieden. Das bedeutet, dass beim Kauf meist Guthaben für GOG vergeben wird, welches beim nächsten Einkauf auf der Plattform eingesetzt werden kann. Das mach die Angebote preislich sogar noch attraktiver, weil mit dem Kauf ein zukünftiger Kauf noch mal deutlich günstiger werden kann.

Letztlich hat GOG eine hervorragende Geld-Zurück-Garantie, welche 30 Tage nach dem Kauf gilt und die Funktionsfähigkeit des Spiels abdeckt . Dabei ist aber zu beachten, dass diese Garantie wirklich nur Funktionsfähigkeit der Spiele abdeckt, nicht aber, ob sie Euch gefallen. Bekommt Ihr also einen Klassiker (oder sonstigen Titel) trotz ausreichender Hardware nicht zum laufen, wird man sich bemühen, das Spiel bei Euch zum laufen zu bekommen. Schafft GOG dies nicht, wird Euch das Geld zurückerstattet, zumindest im Rahmen der 30 Tage-Frist. Eine gute Sache, wenn man sich mit einer Reihe von älteren Spielen eindecken will. Hier muss man leider schon mal davon ausgehen, dass diese auf modernen Systemen nicht immer optimal laufen (aktuell habe ich da ziemlich mit dem Spiel Robin Hood – Die Legende von Sherwood zu kämpfen!). Ist Euch etwas unklar, findet sich ein recht gutes FAQ zur Geld-Zurück-Garantie auf GOG.

Sale läuft bis zum 23. April

Doch kommen wir noch kurz zurück zum The Most Wanted Games Sale; Dieser wird noch bis zum 23. April 2018 laufen und gibt damit genügend Zeit, zu schauen, ob man einige seiner Wunschspiele unter den Angeboten findet. Ich schätze diese Aktion von GOG sehr, weil durch die Idee, besonders begehrte Titel zu rabattieren, tatsächlich Spiele im Sale landen, die sich Spieler auch wünsche. Wenn diese dann noch kräftig kaufen, ist das in meinen Augen wirklich eine Win-Win-Situation.