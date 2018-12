GOG Winter Sale 2018 gestartet

Satte Rabatte, blöde Wortspiele und gratis Games; Auf GOG es der große Winter-Sale angelaufen!

Jajaja, es ist wieder so weit; Die wunderbare Vorweihnachtszeit ist wie eine lauernde Bestie über uns hereingefallen und plötzlich stehen viele Dinge an, die bis zu Weihnachten selbst organisiert und gedeichselt werden müssen. Und da die Weihnachtszeit für die Videospiel-Vertriebsplattformen auch immer mit ihren Winter-Sales verbunden ist und es auf diesem Blog fast schon Tradition ist, darüber zu berichten, werde ich es auch genau so halten! So soll es sein.

Der GOG Winter Sale startet heute am 13. Dezember und läuft bis zum 03. Januar 2019 (23:59 Uhr). Damit ist ein wirklich breiter Zeitraum abgedeckt, sodass genug Zeit bleibt, die Angebote entspannt zu durchforsten. Wie schon bei anderen Sales auf GOG wird mit kostenlosen Games geworben.

Kostenlose Games zum GOG Winter-Sale 2018

Dabei handelt es sich zunächst um das Point&Click-Adventure Full Throttle Remastered, welches es für jeden GOG-User kostenlos gibt. Hierfür muss man das Spiel lediglich über die Hauptseite seinem Account hinzufügen. Für mich als Point&Click-Fan eine tolle Sache, freue ich mich da doch immer über neues Futter.

Für den ersten Kauf im Rahmen des Winter-Sales gibt es, unabhängig der Kaufsumme, den Strategie-Titel Fantasy General dazu. Sicherlich keine Offenbarung (zumindest auf mich wirkt der Titel etwas weniger spannend), aber einem geschenkten Gaul und so. Sobald man im Winter-Sale 15 US-Dollar auf den Kopf gehauen hat, erhält man Everspace kostenlos, was tatsächlich eine nette Sache ist, gefällt mir das Weltraum-Roguelike ziemlich gut.

Über 1900 Spiele im Angebot

Ansonsten sind im Rahmen des Sales wieder sehr viele Spiele im Angebot, über 1900, was für GOG einen satten Anteil des Gesamtangebots ausmacht. Neben den generellen Angeboten gibt es noch Tagesangebote, bei welchen täglich acht Spiele für 24 Stunden reduziert sind.

Wie immer kann ich an dieser Stelle nur betonen, dass alle auf GOG gekauften Spiele ohne jegliche DRM-Maßnahmen auskommen und nach dem Kauf tatsächlich Euch gehören. Das ist einer DER Faktoren, welcher GOG gegenüber den anderen großen Vertriebsplattformen wie Steam, Origin und Uplay hervorhebt und besonders Nutzerfreundlich macht.

GOG Connect zum Winter-Sale 2018

Auch für GOG Connect wurden für den Sale einige neue Spiele ausgewählt. Bei GOG Connect handelt es sich um die Möglichkeit, Spiele aus Eurer Steam-Bibliothek auf Eure GOG-Bibliothek zu übertragen, sodass diese Euch dann auch DRM-frei zur Verfügung stehen. Dafür muss Euer GOG-Account mit Eurem Steam-Account verknüpft werden.

Aktuell sind folgende Spiele (für noch ca. 6 Tage) für GOG Connect verfügbar:

Age of Wonders 3

I Have No Mouth And I Must Scream

Oddworld: Abe’s Oddysee

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut

Shadowrun Hong Kong – Extended Edition

Shadowrun Returns

Trine Enchanted Edition