GOG Winter Sale 2019 – Wasteland 2 kostenlos & neue Titel für GOG Connect

Gegen Ende des Jahres ist es mittlerweile ja wirklich verrückt – mit den Halloween-Aktionen beginnend, laufen bis zum Jahresende eigentlich beständig große Sales der Videospiel-Distributionsplattformen. Heute ist der GOG Winter Sale 2019 gestartet und läutet die vorweihnachtliche Zeit ein. Wie immer sind zahlreiche Spiele im Angebot und es wird mit satten Rabatten bis zu 95% geworben. Und kostenlos gibt es natürlich auch wieder was; doch machen wir der Reihe nach.

Laufzeit des GOG Winter Sale 2019

Auch dieses Jahr ist die Rabattaktion auf GOG wieder lange angesetzt: Die Aktion begann heute am 11. Dezember 2019 und endet erst am 2. Januar 2020 (15 Uhr deutscher Zeit). Damit läuft der Winter Sale gut drei Wochen – genug Zeit, um in aller Ruhe die Angebote zu durchstöbern. Über 2500 Spiele sollen im Angebot sein; hier zeigt sich wieder, dass GOG jedes Jahr wächst und auch die Sales entsprechend größer werden. Eine schöne Entwicklung für unseren DRM-freien Lieblingsanbieter.

Wasteland 2 in den ersten 48 Stunden gratis

Ein wenig schneller sollte man sein, wenn man ein kostenloses Spiel abgreifen möchte. Nur innerhalb der ersten 48 Stunden des Sales gibt es das wirklich gute Wasteland 2 umsonst! Tatsächlich ein starker Titel, den ich an dieser Stelle uneingeschränkt empfehlen möchte. In einer postapokalyptischen Welt steuern wir eine Gruppe von Charakteren in isometrischer Perspektive. In Rundenbasierten Kämpfen stellen wir uns Banditen, Mutanten und Robotern entgegen. Das Spiel umfasst locker 80 Stunden Gameplay und versteht es, den Spieler zu fesseln. Wer auf RPGs im Stil von Fallout 1 & 2 steht, wird mit Wasteland 2 einen modernen und vor allem grundsoliden Nachfolger im Geiste erhalten! Für umsonst sollte man es unbedingt mitnehmen – es ist lediglich ein Account auf GOG erforderlich. Das Spiel kann dann über die GOG-Startseite oder die Store-Seite von Wasteland 2 eingefordert werden.

GOG Connect zum Winter-Sale 2019

Zum Sale wurden auch wieder einige Titel für GOG Connect ausgewählt – dabei handelt es sich um einen Service, welcher die Möglichkeit bietet, ausgewählte Titel aus Eurer Steam-Bibliothek auf Eure Bibliothek auf GOG zu übertragen (kostenlos versteht sich). Dadurch stehen Euch diese Spiele dann auch DRM-frei zur Verfügung. Dafür müsst Ihr Eure Accounts von Steam und GOG verknüpfen.

Aktuell sind folgende Spiele für GOG Connect verfügbar:

Age of Wonders: Planetfall (6 Tage verfügbar)

DUSK (6 Tage verfügbar)

Galaxy Trucker: Extended Edition (21 Tage verfügbar)

Through the Ages (21 Tage verfügbar)

Mehr sollen folgen…

GOG bedeutet DRM-freie Games

GOG ist die einzige Videospiel-Distributionsplattform, welche auf die für Nutzer lästige Kopierschutzmaßnahmen verzichtet. Das bedeutet, dass Euch die Spiele tatsächlich Euch gehören und auch nach einem möglichen Ende von GOG nutzbar sind. Das macht GOG zum nutzerfreundlichsten Anbieter und für mich zur einzigen wirklichen Konkurrenz zu Steam.

Mit GOG GALAXY 2.0, aktuell in der offenen Beta, kann man zudem alle seine Spiele über einen Launcher verwalten. Sicherlich auch einen Blick wert.