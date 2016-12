Gothic 2 – Das Volk von Jharkendar – Video

Schärft Eure Schwerter und zurrt die Rüstungen fest, wie starten eine Expedition nach Jharkendar!

In Gothic 2 entdeckt der Namenlose Held mithilfe der Wassermagier ein magisches Portal, welches ihn in einen bisher unbekannten Teil der Insel Khorinis bringt: Nach Jharkendar – Einem versteckten Tal, gezeichnet von einer gewaltigen Flutwelle, die vor langer Zeit eine ehemals mächtige Kultur vernichtete. Doch was hat es mit dem Alten Volk der Erbauer auf sich und gibt es Parallelen zu den Fokusplätzen im Minental oder der der Dimensionsportal im Schläfertempel? Eine kleine Expedition, um der Geschichte eines alten Volkes auf die Schliche zu kommen. Wenn Ihr also auf der nächsten Party mit Eurem grandiosen Wissen zum Gothic Universum protzen wollt, dann gönnt Euch dieses Video:







Danke fürs schauen und bis demnächst! 😉