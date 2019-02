Gothic 2 Mod – Velen – Veröffentlicht

Eine weitere Gothic-Modifikation hat das Licht der Welt erblickt!

Und auch im Jahr 2019 erscheinen weiterhin Modifikationen für Gothic 2; So wurde das Projekt „Velen“ bereits am 16. Februar nach gut vier Jahren Entwicklung veröffentlicht und reiht sich in die Gruppe hochwertiger Gothic-Modifkationen ein, deren Zahl in den letzten Jahren doch recht konstant angestiegen ist. Doch was hat Velen zu bieten?

Die Story

Zunächst versteht sich Velen als Modifikation für das Gothic 2-Addon „Die Nacht des Raben“, in welcher man eine ganz eigene Geschichte in einer neuen Welt erlebt. Wir schlüpfen dabei in die Rolle des glücklosen Piraten William, welcher zusammen mit seinem Kapitän beim plündern der fürstlichen Schatzkammer erwischt und eingekerkert wird. Das Urteil ist schnell gefällt und den beiden Piraten droht der Tod durch den Strick. Doch der Fürst bietet einen Handel an: William soll das Lager der Rebellen finden, welche den Aufstand proben und die Position an den Fürsten übermitteln. Sollte William dabei Erfolg haben, verspricht er die sofortige Begnadigung und Freilassung der beiden Piraten.

Natürlich willigt William ein, nur um kurz darauf festzustellen, dass das alles andere als eine leichte Aufgabe werden wird. Schnell gerät er ins Visier der Rebellen und muss früher oder später eine Entscheidung treffen, welche die Zukunft der Insel Velen und ihrer Bewohner nachhaltig beeinflussen wird.

Features

Wie schon gesagt, bietet Velen eine eigenständige Handlung, welche in einer neuen Welt (der Insel Velen) spielt. In Sachen Umfang kann sich die Modifikation zwar nicht mit Giganten wie Legend of Ahssûn messen, bietet aber zahlreiche Annehmlichkeiten, wie eine komplette deutsche Sprachausgabe.

Hier aber die Kernfeatures um Überblick:

Eigenständige Handlung

Neue Spielwelt

Komplette, deutsche Sprachausgabe

10 bis 15 Spielstunden (ja nach Spielweise)

Viele durchdachte Quests und Dialoge

Neue Gameplay-Mechaniken und Talente wie Schildkampf oder freies Zielen

Damit bietet Velen eine gesunde Menge an starken Inhalten, welche die Modifikation für mich direkt interessant macht. Besonders die vollständige Sprachausgabe möchte ich auch bei diesem Projekt positiv hervorheben, steigert diese (zumindest wenn sie gut umgesetzt ist) die Qualität für den Spieler enorm. Auf YouTube lässt sich unter anderem ein Trailer zum Projekt einsehen.

Installation

Zur Installation wird im Release-Thread der Modifikation auf WoG eine Anleitung gegeben. Weiterhin wird die einfache Installation über „Spine“ unterstützt. Weitere Informationen zur Mod und dem Team dahinter, kann man auf der offiziellen Seite zu Velen einholen.