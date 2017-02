Gothic 3 – Nordmar – Video

Schüttelt den Sand Varants aus Euren Schuhen und macht Euch auf Eis und Schnee gefasst!

Das hat aber wieder gedauert – Fast ein Monat musste ins Land ziehen, bis ich es vom warmen Wüstenreich Varant nach Nordmar geschafft habe. Im Video lernen wir viel über das unwirkliche Gebirgsland und werfen einen kurzen Blick in die Geschichte des Landes, um dann die dort lebenden Clans zu betrachten und letztlich einen Blick in das Innos-Kloster zu werfen. Ansonsten erwarten Euch Aufnahmen wunderschöner Landschaften, ein paar olle‘ Orks und Schwarzmagier Xardas. Lehnt Euch zurück, gießt Euch heißen Tee ein und nehmt an der Wissens-Wanderung durch Nordmar teil!





Und jetzt noch Kram, den ich nicht so gerne in Video-Form breittreten möchte:

Im kalten Norden habe ich mich dazu entschieden, von einfachen Screenshots auf kurze Video-Aufnahmen zu wechseln, um die lebendige Welt gerechter abbilden zu können. Damit hat sich jedoch der Aufwand für das Video noch mal um einiges erhöht und mir die Grenzen meines aktuellen Schnitt- und Bearbeitungsprogramm aufgezeigt. In Zukunft werde ich mir neue Software zulegen und mich in diese einarbeiten, weshalb kommende Videos vermutlich noch mit den alten Programmen realisiert werden müssen. Doch ich hoffe, in naher Zukunft dann endlich Videos in besseren Auflösungen als HD anbieten zu können und auch die Soundqualität massiv zu erhöhen. So bin ich im Moment ziemlich unzufrieden mit dem, was ich abliefere (vor allem technisch, aber auch inhaltlich ist Luft nach oben). Trotzdem ist die positive Resonanz ein klares Zeichen für mich, dass sich meine Arbeit in die richtige Richtung entwickelt – Ich will mich auch weiterhin steigern.