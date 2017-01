Gothic 3 – Varant – Video

Ein Wissens-Exkurs mit Tiefgang – Das Wüstenreich aus Gothic 3 im Blick!

Nachdem das ganze wie immer schon ein paar Tage auf YouTube zu finden ist, hier auch noch mal ein eigener Blog-Post für mein aktuellstes Video. Und dieses mal ziehen wir in die Wüste: Varant wartet! Begleitet mich auf eine Reise des Wissens und stärkt Euer Wissen zum Universum zu Gothic. An dieser Stelle einen großen Dank an den User Reamen Snip, der Varant als Thema vorgeschlagen hat. Aber jetzt los, schnappt Euch eine Flasche Wasser, cremt Euch mit Sonnenschutz ein und nehmt Platz – Die Karawane macht sich auf den Weg!





Ich versuche in Zukunft meine Blog-Post zu dem Thema ein wenig Gehaltvoller mit einigen, zusätzlichen Infos zu versehen, die ich auf YouTube selbst eher weniger teile. Ihr habt, solltet Ihr mich auf YouTube verfolgen, sicherlich bemerkt, dass ich recht viel zum Oberthema Gothic mache und der Schwerpunkt aktuell auf „Wissens-Videos“ liegt, nach dem Stil des Varant Video. Ich will in Zukunft auch ein paar andere Projekte starten, wobei ich dennoch ein paar einfachen Grundsätzen Folge: Ich will keine reinen Let’s Plays machen – Ich mag diese Szenen nicht und ich will kein Teil davon sein. Dafür möchte ich gerne echten Content erstellen, der meine „Zuschauer“ in irgendeiner Weise bewegt, wobei ich trotzdem seichten Kram wie „Rüpelhafte Scavenger“ erstellen werde. Ja, das soll es dann auch gewesen sein – Viel Spaß auch in Zukunft hier auf dem Blog und auf YouTube. 🙂