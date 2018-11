Halloween Sale 2018 auf Steam und GOG

Rabatte und Aktionen auf Steam und GOG passend zu Halloween!

Große Rabatt-Aktionen zu bestimmten Anlässen gewinnen für digitale Vertriebsplattformen wie Steam und GOG einen immer höheren Wert. Die Zahl der jährlichen Sales scheint deutlich angestiegen zu sein, zumindest habe ich mittlerweile diesen Eindruck. Eigentlich ist es ja eine kleine Tradition, dass ich auf dem Blog über die großen Sales berichte, aber durch die Masse an Aktionen fällt das zunehmend schwer, wenn man nicht nur inhaltslose Meldungen raus hauen oder Affiliate-Link spammen möchte. Von daher werfe ich heute mal die Halloween-Sales von Steam und GOG in einen Topf, damit ich nicht zwei mal die gleiche Meldung bringen muss (ich bin eben sehr schlau, ganz klar).

Also; Es ist mal wieder Halloween und passend dazu hauen die Vertriebsplattformen auch ihre Gruseltitel (und vieles andere eigentlich auch) mit Rabatten in den Sale.

Steam Halloween Sale 2018

Auf Steam werden wieder eine ganze Menge Titel angeboten, wobei diese grob in Kategorien unterteilt dargestellt werden. Die Top-Seller werden dabei besonders hervorgehoben und setzen sich aus verschiedensten Titeln zusammen. Dabei gibt es neben „Horror-Spielen“ einen Fokus auf VR-Games und auch kostenlose Titel haben eine eigene Kategorie erhalten. Besonders für Coop-Fans sind einige Klassiker und Perlen im Angebot, weshalb sich ein Blick durchaus lohnen könnte (darunter Left 4 Dead 2, The Forest oder Vermintide 2). Natürlich sind auch viele andere Titel im Angebot, wer sowieso auf Steam spielt, kann wie immer schauen, ob auf der Wunschliste ein paar Titel reduziert sind. (Und im Ernst; L4D2 gibt es für 1,63 Euro – Wenn man für seine Gruppe noch ein Spiel mit tollem Coop sucht, ist das einen Blick wert, aber nicht Left 4 Gore vergessen!)

Der Steam Halloween Sale 2018 läuft „nur“ vom 29. Oktober bis zum 1. November.

GOG Halloween Sale 2018

Die einzige Vertriebsplattform, die eine sinnvolle Konkurrenz zu Steam darstellt, ist GOG. Hier werden die Titel ohne DRM-Maßnahmen, also ohne lästigen Kopierschutz, ausgeliefert, sodass Euch die dort erstandenen Titel auch tatsächlich gehören. Im „Trick or Treat“-Sale sind mehr als 150 Games in Angebot, wobei die Rabatte bis zu 90% gehen. Thema natürlich auch hier primär Horror- und Gruselspiele, aber auch auf GOG ist eine Menge anderer Kram dabei, der nur ganz entfernt zum Thema Halloween passt. Auch hier lohnt sich also der Blick, ob man die eigenen Bibliothek erweitern kann.

Der GOG Halloween Sale 2018 läuft vom 29. Oktober bis zum 5. November.