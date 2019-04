Herr der Ringe Gewinnspiel mit Elbenwald

Obwohl aktuell Game of Thrones in aller Munde ist, so sollte auch das Herr der Ringe Universum nicht vergessen werden. Immerhin sicherte sich Amazon die Rechte für eine Prequel-Serie zur Herr der Ringe Saga, welche bisher wohl für 2021 angesetzt ist. Außerdem wurde ein neues Videospiel mit Mittelerde-Lizenz angekündigt. So soll ebenfalls 2021 Der Herr der Ringe: Gollum erscheinen, welches als Action-Adventure mit Gollum in der Hauptrolle angesetzt ist. Für Fans des Universums kommt also zukünftig wieder ordentlich neues Futter.

Was gibt es zu gewinnen?

Und um sich auf diese zukünftigen Herr der Ringe Projekte einzustimmen, könnten eine Mittelerdekarte-Flauschdecke sowie eine Mittelerde-Tasse kaum besser sein, welche mir Elbenwald freundlicherweise für dieses Gewinnspiel bereitgestellt hat!

Die Decke kann als kuschelige Ergänzung fürs Bett oder als perfektes Picknick-Tuch genutzt werden und bringt das richtige Mittelerde-Flair mit sich. Hatte ich schon erwähnt, dass die Decke tatsächlich ziemlich flauschig ist? Ein Traum!

Die Tasse zeigt ebenfalls Mittelerde in seiner ganzen Pracht, sodass schon der erste Kaffee oder Tee des Tages mit Stil verköstigt werden kann. Und keine Sorge, selbstverständlich kann die Tasse ohne Bedenken in die Mikrowelle oder den Geschirrspüler gegeben werden (nur wenn ihr die Tasse in den Schicksalsberg pfeffern wollt, kann ich für nichts garantieren!).

Wie kann ich mitmachen?



Diese beiden tollen Preise gibt es also abzustauben! Was Ihr dafür tun müsst? Ganz einfach: Beantwortet die Gewinnspiel-Frage, um direkt an der Verlosung teilzunehmen! Decke und Tasse werden zusammen verlost, sodass es am Ende einen (hoffentlich) glücklichen Gewinner gibt!



Die Gewinnspielfrage lautet:

Welcher ist Euer liebster Charakter in Der Herr der Ringe und warum?

Sendet Eure Antwort an Gewinnspiel@game-2.de mit dem Betreff „Elbenwald Gewinnspiel 2019“ oder kommentiert Eure Antwort unter den entsprechenden Twitter-Post (Likes und Retweets sind ebenfalls gern gesehen). Einsendeschluss ist der 5. Mai 2019. Hier könnt Ihr übrigens die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel finden.

Zusammen mit @Elbenwald veranstalte ich ein kleines & gemütliches Herr der Ringe #Gewinnspiel; Wer etwas Mittelerde abstauben möchte, sollte einen Blick riskieren! 🧙‍♂️🌋 Die Aktion läuft bis zum 5. Mai 2019. Mitmachen kann man hier:https://t.co/DXARjlfKbK — Game 2 (@johann_von_ti) 21. April 2019

Und wer nicht auf das Ende des Gewinnspiels warten möchte, der kann auch direkt mit dem Gutscheincode game2EW19 auf Elbenwald stöbern und sich über 10% Rabatt ab 20 Euro Einkaufspreis freuen! Der Code gilt nur für den Aktionszeitraum des Gewinnspiels (21. April bis zum 5. Mai 2019).