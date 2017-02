Info – Klausur-Phase und wenig Zeit

Ein bisschen internes Gedöns, warum so wenig Content kommt.

In den letzten Wochen hatte ich vermehrt eher wenig Zeit, um mich um den Blog zu kümmern, wobei mir Ideen für coole und vor allem interessante neue Beiträge selbst nicht ausgehen. Tatsächlich gibt es im Moment zwei Faktoren, die mir beim schreiben in die Quere kommen – Das ist zum einen meine verstärke Arbeit an YouTube-Videos, die immer sehr viel Zeit in der Erstellung verschlingen, auf der anderen Seite, und das ist der primäre Grund, die Klausur-Phase an der Uni. Ich habe heute meine erste Klausur in Geschichte geschrieben, offen bleiben noch eine Klausur in Kommunikations- und Medienwissenschaften, eine mündliche Prüfung in Medieninformatik und eine Hausarbeit in Geschichte – Uii, gar nicht mal so wenig (wobei meine Freunde aus der Politikwissenschaft weitaus mehr Stress haben als ich). Dennoch bleibt mir im Moment insgesamt etwas weniger Zeit, als es mir lieb wäre.

Ich würde gerne mein monatliches Pensum von 15-20 Artikeln einhalten, was ich ja jetzt schon eher mit Ach und Krach schaffe. Dennoch werde ich das ganze Projekt nicht schleifen lassen, da mir diese ganze Geschichte doch immer wichtiger wird und ich für die Zukunft noch einige Pläne habe, die größere Projekte umfassen, über die ich aber an dieser Stelle noch keine Details verlieren möchte – Dennoch seit Euch sicher: Es werden keine Let’s Plays erscheinen, noch werde ich den Blog grob vernachlässigen oder verstauben lassen. Ich habe mir fest vorgenommen, nach der Klausuren-Phase Mitte März mit einem verstärkten Arbeits-Pensum für viel neuen und vor allem hochwertigen Content zu sorgen (also besser als der Kram der letzten Tage bzw. solchen Infos Posts). Haltet Euch also bereit – Und keine Sorge, in den nächsten Tagen werde ich trotzdem schon ein paar schöne Sachen veröffentlichen. Mein nächstes Video-Projekt wird das eisige Nordmar (Gothic 3) behandeln. Auch darauffolgende Video-Projekte sind schon in der Planung. So. Ende. Haut rein!