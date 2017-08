Kingdom Come: Deliverance – Systemanforderungen

Warhorse hat die Systemvoraussetzungen für Kingdom Come veröffentlicht.

Eigentlich war Kingdom Come: Deliverance lange Zeit meine absolute Rollenspielhoffnung ich und ich gehöre seit der damaligen Kickstarter-Kampagne zu den Unterstützern des Spiels. Unterstützer erhielten unter anderem seit der Alpha-Version des Spiels Zugang zum Titel, was ich nutzte, um mir früh einen Eindruck vom Spiel verschaffen zu können. Bisher vermochte dieser Einblick in den Entwicklungsprozess mir aber nur eine Sache zu vermitteln – Spiele müssen gut konfiguriert werden, bevor sie auf den meisten Rechnern auch gut laufen. Bisher, gut mein letzter Blick ins Spiel müsste gut 3 Monate zurückliegen, hatte ich mit enormen Problemen in Sachen Perfomance zu kämpfen, sodass das Spiel ruckelte und sich nur in recht magere Detaileinstellung halbwegs „ok“ spielen ließ (trotz mehr als ausreichender Hardware versteht sich).

Nun hat Entwickler Warhorse Studios erstmals offizielle Systemvoraussetzungen auf Steam angegeben, die zwar noch nicht in Stein gemeißelt sind, aber zeigen, was wir grob für einen Rechner benötigen werden, um uns 2018 im mittelalterlichen Böhmen umzusehen. Die Systemanforderungen lesen sich zunächst recht moderat, so scheint das Spiel auch auf älteren Rechnern spielbar zu sein, wobei ein Spiel wie Kingdom Come: Deliverance auf den Minimaleinstellungen alles andere als Beeindruckend daherkommt (ja, ich hatte bei mir immer wieder das vergnügen, mit komplett runterschraubten Settings spielen zu dürfen). Aber hier mal die Systemanforderungen im Überblick:

Minimum:

Betriebssystem: OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) Prozessor: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940 Arbeitsspeicher: 6 GB RAM Grafik: Nvidia GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870 DirectX: Version 11 Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz Soundkarte: Integrated Zusätzliche Anmerkungen: These are preliminary system specs and can change!

Empfohlen:

Betriebssystem: OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1) Prozessor: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz, AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz Arbeitsspeicher: 8 GB RAM Grafik: Nvidia GPU GeForce GTX 1060, AMD GPU Radeon RX 580 DirectX: Version 11 Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz Soundkarte: Creative SOUND BLASTER Zx Zusätzliche Anmerkungen: These are preliminary system specs and can change!

Erscheinen soll Kingdom Come: Deliverance am 13. Februar 2018, es gibt also noch genug Luft, dass sich die Anforderungen noch mal ändern. Viele werden sich aber schon jetzt freuen, immerhin scheint man für das Mittelalter-RPG zwar einen guten, aber keinen aktuellen High-End-PC benötigen – Schauen wir mal und trinken einen schönen Tee, bis es Februar 2018 dann wirklich losgeht!