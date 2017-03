Klausuren-Phase vorbei – Mehr Zeit

Kurze Rückmeldung und eine kleine Danksagung.

So, mit dem gestrigen Fachgespräch in Medieninformatik habe ich meine letzte Prüfung als solche abgeschlossen. Jetzt muss ich lediglich auf die Prüfungsergebnisse in Kommunikations- und Medienwissenschaften als auch Geschichte warten und mich so langsam aber sicher mit meiner Hausarbeit in Geschichte beschäftigen. Dennoch habe ich aktuell endlich wieder mehr Zeit und kann mich auf das Erstellen von Inhalten in Form von Videos und natürlich Beiträgen hier auf dem Blog konzentrieren.

Weiterhin hat es mich gefreut, dass die Änderung meines YouTube-Kanal-Namens von „Game 2“ auf „JohannVonTi“ doch ein recht positives Echo geworfen hat – Das freut mich und zeigt mir, dass auch das eine gute und richtige Entscheidung war, auch wenn sie mir nicht leicht gefallen ist. Letztlich noch einen Dank an die User, die mir in den letzten Wochen auf verschiedensten Wegen alles gute für meine Prüfungen gewünscht haben – Es lief vielleicht nicht alles perfekt, aber ich denke, ich bin ganz gut durchs erste Semester gekommen – Also nochmal vielen Dank für Euren „Support“ auf dieser Ebene und das Verständnis, dass ich in diesem Monat eher wenig veröffentlichen konnte.

Aber jetzt genug internes und persönliches Gemurkse! Bis demnächst und haut rein!