Kleiner Statusbericht – Bald geht es weiter

Bonifatius hat mich fest in seinem männlichen Griff, bald gibt’s aber auch wieder Games und so!

Nach gefühlt 100 Jahren Ruhe auf dem Blog melde ich mich heute auch mal wieder zurück. Meine Güte; Die gamescom liegt weit zurück und immer noch bleiben die wichtigsten Artikel zur Messe aus! Das kann doch nicht sein; Aber zumindest kann ich bestätigen – Alle angekündigten Sachen werden nachgereicht. Aktuell bleibt einfach wenig Zeit, weil ich noch eine letzte Hausarbeit fertigstellen muss. Da das Thema nicht das zugänglichste ist (ich versuche auf Basis der überlieferten Briefe des Bonifatius ein bestimmtes mittelalterliches Bild von Männlichkeit herauszuarbeiten… klingt blöd? Tja, ist es auch.), frisst es leider viel Zeit und Motivation für andere Projekte, bei denen ich schreiben und „nachdenken“ muss. Blöd, wenn man einen Blog und YouTube-Kanal hat und eigentlich seine Semesterferien nutzen wollte, um massig Content zu schaffen. Aber wie gesagt; Sobald die Hausarbeit fertig ist, geht es hier wieder rund. Besonders auf YouTube gibt es einiges nachzuholen! Ansonsten werde ich versuchen, auch in den kommenden Tagen ein paar Beiträge zur gamescom nachzureichen. In spätestens drei Wochen (wenn es optimal läuft bereits in zwei Wochen) sollte ich dann auch mit der letzten Arbeit durch sein, sodass ich wirklich wieder Zeit habe. Meine Güte; Da habe ich ja wieder schön gewimmert, aber manchmal muss das sein. Ansonsten haut rein und bis bald! Over and out.