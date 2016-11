Metro 2035 – Neues Metro Game angekündigt

Ein neues Metro-Spiel passend zum neuen Roman – Lasst uns Mutanten jagen!

Es geht weiter: Dmitry Glukhovsky hat mit seinem düsteren Zukunfts-Szenario eines postapokalyptischen Moskaus, in welchem die letzten Reste der Bevölkerung im Metro-Netz der ehemaligen Hauptstadt ausharren, während die Oberfläche als Folge eines Atomaren Krieges von mutierten Bestien bevölkert wird, ein perfektes Setting für Videospiele geschaffen. Und dass das ganz gut klappt, haben die Videospiel-Umsetzungen Metro 2033 und Metro Last Light schon bewiesen.

Es geht wieder in die Metro

Doch nachdem es länger eher ruhig um Glukhovsky war und das Metro Universum von zahlreichen anderen Autoren bedient wurde, die eigene Geschichten rund um die Moskauer Metro erzählten, war nicht klar, dass es mit der Reihe weitergehen würde. Doch 2015 (bzw. 2016 in Deutschland) erschien Glukhovskys dritter Roman zur Metro Reihe und setzt mit dem Titel Metro 2035 die Tradition der Namensgebung fort. Ich habe das Buch schon seit einigen Monaten bei mir rumliegen, hatte aber noch nicht genug Zeit, es anzufangen. (Schande über mich!) Das rächt sich nun, denn nachdem die literarische Grundlage nun schon seit geraumer Zeit verfügbar ist, wurde nun auch offiziell eine zugehörige Videospiel-Umsetzung angesetzt.

So wird das Game zu Metro 2035 auf der offiziellen Seite zu Metro 2035 tatsächlich angekündigt – Demnach soll die neue Videospiel-Umsetzung des Metro Universums im Jahr 2017 erscheinen. Genaue Details sind aber nicht bekannt. Lediglich die Bestätigung, dass das neue Game an den Abschluss der Reihe, also Metro 2035, anknüpfen wird. Ich für meinen Teil freue mich enorm über die Ankündigung, denn Metro ist als Universum perfekt als Setting eines Videospiels geeignet und wie schon erwähnt: Die Vorgänger waren spitze! Nachdem nun also auch ein Metro Film angekündigt wurde, werden auch Gamer nicht ganz so schnell der Moskauer Metro entkommen können.