Mount & Blade – kostenlos auf GOG

Bis zum 21. Mai verschenkt GOG eines der besten Sandbox RPGs!

GOG ist immer noch die EINZIGE wirkliche sinnvolle Alternative zu Steam, allein schon, weil diese Spieleplattform auf DRM Maßnahmen verzichtet. Doch auch sonst kann GOG mit einem besseren Service punkten und bietet für die Mehrheit der angebotenen Klassiker auch vernünftige Versionen, welche auch auf aktuellen Plattformen laufen. Ein Punkt, der bei Steam oft ein enormes Problem darstellt und User bei älteren Spielen selbst zusehen müssen, wie sie ihre Käufe überhaupt zum laufen bekommen. Aber ich will an dieser Stelle gar kein Steam Bashing machen, sondern auf eine aktuelle Aktion auf GOG hinweisen, bei welcher Mount & Blade von TaleWorlds kostenlos angeboten wird. Ihr müsst lediglich über einen GOG Account verfügen und könnt Euch eines der besten Sanbox RPGs für Lau sichern.

Dabei handelt es sich aber nicht um Mount & Blade: Warband, dem Nachfolger des jetzt kostenlos angebotenen RPGs, welches noch mal ordentlich mehr zu bieten hat als der erste erste Teil. Dennoch handelt es sich bei Mont & Blade um ein grandioses Spiel und wer tatsächlich noch nicht in den Genuss des Spiels gekommen ist, sollte jetzt einfach zuschlagen und sich selbst einen Eindruck verschaffen. Wer dann auf den Geschmack gekommen ist, sollte auch die Nachfolger-Titel wie das schon genannte Mount & Blade: Warband und Mount & Blade: With Fire & Sword in Betracht ziehen, die aktuell 75% rabattiert sind.

Die ganze Aktion läuft noch bis zum 21. Mai um 15 Uhr, also schaut, dass Ihr Euch zumindest Mount & Blade sichert. Hier geht es direkt zur Angebotsseite, wo Ihr Euch Mount & Blade bis morgen kostenlos zulegen könnt!