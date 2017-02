Neuer Name für den YouTube-Kanal

Auf YouTube wird aus Game 2 einfach JohannVonTi!



Heute gibt es einen kleinen, internen Beitrag bezüglich meines YouTube-Kanals. Dieser hat nämlich einen neuen Namen und heißt ab sofort nicht mehr „Game 2“, sondern „JohannVonTi“. Die Hintergründe sind schnell erklärt und wer ein gehaltloses Video zu dieser Thematik (mit Battlefield 1 Gameplay im Hintergrund), welches unter diesem kurzen Text eingebettet ist, nicht schauen mag, liest einfach diese Zeilen, die sich unter besagtem Video befinden:







Die Rocket Beans haben vor einiger Zeit ein neues Format in der Tradition von Game One gestartet, welches mit dem Titel „Game Two“ meinem Name „Game 2“ doch stark ähnelt. Auf dem Blog hier selbst stört mich das nicht wirklich, aber auf YouTube war es mir dann doch ein kleiner Dorn im Auge. Um für mich selbst stehen zu können, habe ich mich daher entschieden, den Namen zu ändern und habe mich für bei der Wahl eines neuen Namens für den entschieden, welchen ich sowieso schon in Videospielen, diesem Blog hier und auch sonst im Netz verwende: Johann Von Ti. Das war dann auch schon die ganze Geschichte, inhaltlich wird sich auf meinem YouTube-Kanal natürlich nichts ändern. Neue „richtige“ Videos werden hoffentlich möglichst bald erscheinen, aber zunächst muss ich noch meine mündliche Prüfung überstehen. Haut rein und bis demnächst!