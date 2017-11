Neues Video bei JohannVonTi

Nach langer Pause wieder ein Video-Beitrag auf meinem Kanal!

Wenig los auf dem Blog – Was ist da schon wieder passiert? Nun, alles wie immer – Viel Uni-Kram und wenig Zeit fürs schreiben. ABER Moment mal! Da war ja doch was anders als sonst! Tatsächlich; Ich habe an einem Video gearbeitet und es sogar veröffentlicht! Klingt verrückt, oder? War es auch! Tatsächlich war ich selbst ein wenig schockiert, als mich ein User in einem YouTube-Kommentar mehr oder weniger darauf hinwies, dass ich bereits seit über VIER Monaten kein neues Video veröffentlicht hatte. Uff… ja, vier Monate sind dann doch noch mal eine echte Hausnummer und ich wusste, dass ich besonders auf YouTube gerne mehr Inhalten bringen wollen würde, einfach weil es viel Spaß macht und es immer wieder eine großartige Erfahrung ist, Ideen und Konzepte letztlich in einer eigenen, kleinen „Video-Produktion“ verwirklicht zu sehen.

Hast Du die letzten Wochen verschlafen?! Ähhhhh…

Also setzte ich mich an das neue Projekt und meine Güte, war das wieder eine aufwändige Sache. So ein Video sieht am Ende nach nicht so viel Arbeit aus, aber besonders wenn die Routine fehlt, kann so ein Video schon mal Unmengen an Zeit fressen. So auch in den letzten Tagen, weshalb hier wenig bis kein Content gekommen ist. Eine Schande ist das! Dennoch war ich es mir, aber auch meinen Abonnenten irgendwie schuldig, nach dieser langen YouTube-Pause erst mal alle Kapazitäten in den Kanal zu stecken. Aber jetzt ist das Video ja online und es kann „wie gewohnt“ weitergehen, wobei ich wieder mehr Videos schaffen möchte (alle 2 Wochen wäre traumhaft). Aber mal schauen!

Doch bevor ich verschwinde, will ich Euch noch den Schuldigen präsentieren – Mein neues Video! Thematisch geht es um die Bauern-Höfe auf der Insel Khorinis, die wir in Gothic 2 vorfinden. Das Video ist mal wieder die pure Nostalgie-Keule und „Fans-Service“ für Gothic Veteranen, wer mit dem Rollenspiel der Fische eher nichts anfangen kann, dürfte bei dem Video vermutlich einschlafen. Aber überzeugt Euch einfach selbst – Hier das Ding:





Als ich das Video plante, war es mir wichtig, viel von der „ländlichen“ Gegend des Spiels zu zeigen. Gothic ist in meinen Augen gut gealtert, denn noch heute können mich die Landschaften des Spiels in ihren Bann ziehen und egal wie oft ich diese RPG-Perlen schon durchgespielt habe; Immer wieder habe ich Freude daran, diese Welten zu bereisen. Meine nächsten Video-Projekte werden erneut Gothic 2 umfassen (Thema „Lost Places“ und „Innos Kloster auf Khorinis“) und dann auch Elex (hier wird es aber eine andere Art von Video werden, lasst Euch überraschen). Aber genug geplaudert; Bis demnächst!