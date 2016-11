Orks in Gothic – Video

Khrotok-Jabarth! Schnappt Euer Ulu-Mulu und gönnt Euch einen Exkurs in Sachen Historie und Kultur des Orks in Gothic!

Die Orks im Gothic Universum gehören, besonders in den ersten Teilen Gothic 1 und Gothic 2 zu meinen absoluten Favoriten – Diese pelzigen, scheinbar unzivilisierten Kerle mit den mächtigen Äxten und angsteinflößenden Brüllen, denen man in den ersten Spielstunden besser nicht begeben möchte. Genau über diese und Ihre Verwandten in Gothic 3 und sogar Arcania (aber nur ganz kurz) habe ich ein recht umfangreiches Video erstellt, indem ich neben allerlei Informationen zur Kultur, Sprache und Geschichte der kriegerischen Wesen auch eine Menge Bild- und Videomaterial zusammengetragen habe. Für Fans sicherlich ein nostalgischer Rückblick in die wunderbare Welt von Gothic! Hier aber jetzt direkt das Video:









Vielen Dank fürs schauen! Haut rein und bis demnächst, neue Videos folgen! 😉