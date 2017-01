Rüpelhafte Scavenger – Video

Gebrüder Scavenger sind nicht gut auf Söldner zu sprechen…

Gothic lässt mich als Video-Thema wohl nicht mehr los und auch wenn ich faul war und das Video nur 33 Sekunden lang ist, kommen darin Scavenger vor. Und jeder weiß, dass Scavenger DER Garant für gute Videos sind. In dem kurzen Clip werden zwei äußerst rüpelhafte Scavenger Brüder mit wenig Manieren gezeigt, die ein ernstes Problem mit Söldnern haben, zumindest einer der beiden schrägen Vögel. Hier nun das monumentale Video-Werk in all seiner Pracht, also noch mal für die, die nicht auf YouTube aktiv sind und das Video eventuell nicht kennen. Hier:





Nur noch ein paar Worte zur „Entstehungsgeschichte“, denn tatsächlich hat das Video einen kleinen Hintergrund. So beschwerte sich ein User unter meinem Scavenger Video (von Gothic bis Elexe), dass man nicht die Rufe und Schreie der Scavenger hört und stattdessen nur mein „blödes Gelaber“. Auf der Basis suchte ich eine kleine Szenerie, in der ich den markanten Scavenger Schrei gut einbringen könnte und zack: Da habt Ihr! Fresst das und seid erfüllt von meinem überaus geistreichen Humor auf Basis von Gothic 2. So und jetzt viel Spaß noch im Internet. Wer den Text bis hier gelesen hat, ist doof. Spaß. Oder doch nicht?