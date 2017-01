Serious Gothic – AHHHHHHH – Video

Trash frisch von YouTube… na gut, der Trash ist schon ein paar Tage alt.

Als Drachenjäger hat man es heutzutage auch nicht mehr leicht. Da will man eine dieser schuppigen Bestien im Zweikampf stellen, da bekommt man es mit einer ganzen Horde niederer Diener zu tun, die schreiend auf einen zustürmen. Düstere Zeiten sind das. Hier also ein kleines Video aus meiner Trash Kategorie, in welchem einer meiner liebsten Szenen aus Serious Sam 3: BFE mit ein paar rauen Kommentaren aus der Gothic 2 Synchronisation kombiniert wurde – Das Ergebnis ist nicht wirklich spannend oder gut, dafür aber verdammt Brutal! Hier das Trash Video, welches schon ein paar Tage auf YouTube vergammelt:







Warum mache ich immer wieder kleinere, trashige Videos ohne großen Zusammenhang zu meinen größeren Projekten wie den Videos zu Gothic, in dem ich unnützes Wissen präsentiere? Die Antwort ist eigentlich recht einfach: Aus Spaß. Ich mag Szenen in Videospielen oder finde sie extrem lächerlich. Mir macht es Spaß, solche Szenen zu „verwursten“ und in neue Kontexte zu setzen. Ich bin derzeit am überlegen, solchem Trash einen extra Kanal zu widmen, damit meine drei bis fünf Abonnenten nicht von solchen Inhalten genervt werden, wenn sie eigentlich etwas anderes erwarten. Auf der anderen Seite habe ich insgesamt einen geringen Output an neuem Content auf YouTube, weshalb dieser Schritt dazu beitragen würde, dass die Abstände zwischen neuen Videos auf dem Hauptkanal noch zunehmen würden. Ich werde mir das ganze in den nächsten Wochen durch den Kopf gehen lassen. Aber bis dahin freut Euch auf meine neuen Projekte, so plane ich eine kurze Review zu einem Koop-Spiel, welches ich mit einem Kumpel angehen werde, zudem will ich die Gothic Reloaded Mod ein wenig „Let’s Playen“ (ich hasse dieses Wort)… Also, man sieht sich!

Man ist das Brutal!