Serious Sam 4: Planet Badass – Offiziell angekündigt

Überraschend wurde ein neuer Ableger der Serious Sam Reihe angekündigt.

Gestern wurde für mich doch relativ überraschend ein neuer Teil der Serious Sam-Reihe angekündigt. Der neue Titel vom kroatischen Entwickler Croteam wird den Titel Serious Sam 4: Planet Badass tragen. Viel mehr ist dann aber auch nicht bekannt, lediglich ein erster Teaser-Trailer wurde veröffentlicht und die Aussage, dass dieser Teil in einem deutliche größeren Maßstab aufgestellt sein soll. Mehr Infos wollen die Entwickler im Rahmen der diesjährigen E3 veröffentlichen.

Viel mehr kann man an dieser Stelle wiederum nicht über Serious Sam 4 berichten. Dennoch möchte ich noch kurz meinen ersten Eindruck zum Teaser schildern; Dieser Eindruck fällt nämlich ziemlich positiv aus. Ich bin ein relativ großer Freund der Reihe und habe vor allem im Koop eine Menge Spaß mit Serious Sam gehabt. Zwar hatte der letzte Ableger Serious Sam 3: BFE diverse Probleme, was das Gamedesign betraf (was lustig ist, weil die Serious Sam-Formel so einfach ist), dennoch würde ich mich doch als Fan bezeichnen.

Und daher gefällt mir auch der Teaser recht gut; Dieser hebt sich angenehm vom Vorgänger ab; Eine grüne, offene Welt. Unser altbekannter Protagonist Sam „Serious“ fährt mit einem dicken Motorrad durch besagte Landschaft, nur um in ein Meer von fiesen Monstern zu fahren – Eigentlich genau das, was man sich von der Serie wünschen würde.