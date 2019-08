Skyblivion – Mod nähert sich der Fertigstellung

Es ist jetzt auch schon wieder knapp drei Jahre her, dass ich über Skyblivion berichtet habe, einem Projekt, welches Oblivion vollständig in der Engine von Skyrim wiedergeben soll. Bereits am 15. August meldete sich das Team hinter dem Mod-Projekt mit einem neuen Teaser-Trailer zurück, welcher mich optisch durchaus zu beeindrucken wusste. Natürlich schwingt auch hier eine Menge Nostalgie mit, bin ich doch großer Fan von Oblivion, jedoch sieht Skyblivion hier wirklich verdammt gut aus.

Weiterhin gaben die Macher hinter der Modifikation bekannt, dass eine Fertigstellung des Projekts langsam aber sicher in Sicht ist. Einen Release-Termin gibt es also noch nicht, dafür sollen sich die Arbeiten an der Weltkarte bereits dem Endstadium nähern, während die Implementierung des Quest bereits weit fortgeschritten sein sollen, jedoch noch viel Debuggin erfordert. Alles in allem also nicht nur ein Lebenszeichen, sondern die Aussicht auf ein baldiges Release des Projekts, welches seit 2012 in der Entwicklung ist.

Das bereits erwähnte Video ist gut zwei Minuten lang und zeigt eindrucksvoll die wunderschönen Landschaften von Cyrodiil in der Engine von Skyrim. Auch die dämonischen Auswüchse aus Oblivion werden stilecht dargestellt und alles in allem läuft mir als Fan hier wirklich das Wasser im Munde zusammen, aber beurteilt das einfach selbst:

Was ist Skyblivion und was benötige ich zum spielen?

Wie schon erwähnt, handelt es sich bei Skyblivion um eine Modifikation, welche den Spielinhalt von Oblivion komplett in der Engine von Skyrim wiedergeben soll. Das bedeutet, dass alle Quests von Oblivion in dieser Modifikation im Rahmen der neuen Engine spielbar sein werden. Das Projekt ist Teil der TESRenewal modding group, welche auch andere Teile der The Elder Scrolls Reihe in neuere Engines portieren (darunter Projekte wie Skywind).

Als Modifikation wird Skyblivion natürlich 100% kostenlos sein, jedoch benötigt Ihr für die Installation sowohl eine Version von Oblivion, als auch Skyrim. Neben den jeweiligen Hauptspielen, werden auch DLCs benötigt:

Oblivion + benötigte DLCs Skyrim + benötigte DLCs Knights of the Nine

Shivering Isles Dawnguard

Hearthfire

Dragonborn

Auch die kleineren Oblivion DLCs, welche auf Steam im Rahmen der „The Elder Scrolls IV: Oblivion GotY Edition Deluxe“ angeboten werden, werden in Skyblivion unterstützt, sind jedoch keine Bedingung für die Installation. Achtung: Die Inhalte der GotY Deluxe Version sind ausschließlich auf englisch und können nur über einen Fan-Patch auf deutsch gespielt werden.

Wer sich Oblivion samt DLCs für diese Modifikation besorgen möchte, sollte daher eher auf die „einfache GotY Edition“ zurückgreifen, welche vollständig in deutscher Sprache unterstützt wird. Skyblivion greift nämlich auf die vorhandenen Übersetzungen von Oblivion zurück, weshalb man die Mod auch in deutsch spielen können wird (wenn man das möchte).

Für Skyrim wird die Release-Version von 2013 (mit allen DLCs) als auch die Special Edition unterstützt.

Weitere Informationen zur Mod bekommt Ihr natürlich auf der offiziellen Website zu Skyblivion. Hier sei auch das FAQ wissbegierigen Usern wärmstens empfohlen.

Wie bereits gesagt, ist ein Release-Termin aktuell nicht bekannt, jedoch ist die Fertigstellung des Projekts mittlerweile in Sicht.