Spielautomaten und Videospiele

Berühmte Spielautomaten, die auf Videospielen basieren!

Viele Jahre sind vergangen, seit „Pong“, dem ersten Videospiel, das weltweit berühmt wurde! Im Jahr 1972 hieß das Spiel noch Telespiel und zeigte lediglich einen schwarzen Hintergrund mit einer Trennlinie, auf der ein Punkt wie beim Tennis hin und her gespielt wurde. Seit den Pong-Tagen hat sich viel getan, die Videospiele werden realistischer und besser und dienen auch immer häufiger als Vorbild für Spielautomaten im Online Casino! Die Grenzen zwischen Spielautomaten und Videospielen werden immer dünner und es entstehen interessante (oftmals von der Gegenseite) inspirierte Mischkreationen. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass die heutigen Spieleentwickler berühmte Videospiele wie z.B. Mario Bros. mit der Muttermilch aufgesogen haben und sich davon bei der Entwicklung neuer Spielautomaten inspirieren lassen.

Wir haben uns einmal angesehen, welche berühmten Spielautomaten es gibt, die eindeutig von Videospielen abgekupfert worden sind und wir sind fündig geworden!

Das berühmteste Beispiel ist sicherlich die unbesiegbare Lara Croft aus Tomb Raider! 1996 erschien sie auf den Bildschirmen der Spieler weltweit und wird seitdem immer realistischer. Die sexy und sehr intelligente Hauptfigur des Videospiels hat es inzwischen in einen Spielautomaten von Microgaming geschafft, und das mit durchschlagendem Erfolg.

Im nächsten Spielautomaten tummeln sich viele kleine und sehr freche Gestalten, die in einem Kaff in Amerika versauern. Wir sprechen natürlich von South Park, das erst nur aus kurzen Clips bestand, und dann eine der populärsten Serien der USA wurden. Schließlich gab es ein Videospiel und danach hielten die kleinen Zyniker auch Einzug in die Spielautomaten, die über total verrückte Extras verfügen. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet!

Ein anderes Beispiel das ebenfalls aus der Microgaming-Schmiede stammt, ist Hitman. Hitman ist ein sehr bekanntes Videospiel, in dem es um einen unbarmherzigen Auftragskiller geht. Inzwischen gibt es eine ganze Hitman-Serie und der Spielautomat erfreut sich unglaublicher Beliebtheit.

Wir machen weiter mit einem anderen bewaffneten Beispiel: Call of Duty! Beliebt wie eh und je, ganze Generationen an Spielern haben ihre Konsolen frustriert auf den Teppich geschmissen, weil es sie auch in dieser Runde wieder erwischt hat. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen ist dieses Videospiel schon fast ein Klassiker. Deswegen hat Amaya Gaming dieses Spiel in einen Spielautomaten umgewandelt, der in Online Casinos gespielt werden kann. Vielleicht haben wir da ja mehr Erfolg, als im „echten“ Spiel!

Unser letztes Beispiel ist unheimlich und hat uns schon so manche schlaflose Nacht gekostet, als wir uns nicht mehr aus dem Bett getraut haben: Silent Hill, der Bastard. Unglaublich gruselig und unglaublich erfolgreich. Konami hat einen Spielautomaten daraus gebastelt und beschert nun auch Online Casino-Spielern Angstzustände!

Alle diese Spielautomaten verfügen über tolle Extras und überraschende Details! Am Besten selbst mal ausprobieren!