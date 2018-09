Statusbericht – Hausarbeiten geschafft

Endlich ist die letzte Arbeit eingereicht und es bleibt bald mehr Zeit für den Blog!

Und da bin ich wieder. Nachdem ich in den letzten Wochen wirklich ziemlich intensiv an diversen Hausarbeiten gesessen habe (SPSS sei Dank), konnte ich heute auch endlich meine letzte Arbeit einreichen. Damit sind meine Prüfungen für dieses Semester geschafft, während das nächste schon in den Startlöchern steht. Aber ein paar freie Tage „Semesterferien“ bleiben mir und diese will ich natürlich nutzen. Natürlich auch für ein paar Inhalte; Unter anderem soll endlich ein schon länger geplantes Video fertiggestellt werden, ein Beitrag zur gamescom kommen und noch einiges mehr. Schauen wir mal, wie ich das alles schaffe, ein paar andere Sachen sind neben Blog und YouTube natürlich auch noch geplant, aber ich bin guter Dinge!

Falls es jemanden interessiert (ich gehe natürlich davon aus, ganz logisch!); Dieses Jahr habe ich mit quantitativer Forschung beschäftigt und ein Forschungskonzept zur Analyse von Nachrichtensendungen in europäischen Staaten aufgestellt. Klingt trocken, war es auch. Ansonsten habe ich eine kurze Filmanalyse verfasst, alte Schriften transkribiert und Propaganda-Plakate analysiert. Klingt spannender? War es auch! Vielleicht werde ich in den kommenden Tage ein paar dieser Ergüsse auf dem Blog posten oder zumindest in aufbereiteter Form kurz ansprechen. Aber genug von Uni und solchem Gedöns, bald gibt es wieder Videospiel-Krams, keine Sorge! Also dann, bis demnächst!