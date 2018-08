Statusbericht – Wie immer Hausarbeiten

Keine Beiträge? Dann ist wohl wieder Prüfungsphase!

Ruhe auf dem Blog? Wie immer das alte Spiel; Sobald es hier auf dem Blog besonders ruhig wird und Artikel als auch Videos ausbleiben, sitze ich meistens an diversen Hausarbeiten, die demnächst abgegeben werden müssen. Ziemlich mies, besonders bei diesem Wetter. Aber Meckern und Klagen, so gerne ich diesen Tätigkeiten auch nachgehen mag, helfen natürlich nicht. Also dranbleiben, die Arbeiten durchziehen und in ein paar Wochen endlich wieder richtig Zeit für Videospiele und Videos haben.

Was beschäftigt mich aktuell?

Aber damit dieses kurze Lebenszeichen nicht zu kurz gerät noch ein paar Infos. Ich lasse es ja immer mal wieder durchblicken, dass ich Kommunikations- und Medienwissenschaften und im Nebenfach Geschichte studiere. Das ist auch ziemlich spannend und demnächst beginnt schon mein fünftes Semester und der Bachelor nähert sich doch schneller, als ich das noch von ein paar Jahren gedacht hätte. Aber bevor der Bachelor ansteht, muss das vierte Semester noch erfolgreich bestritten werden.

In Geschichte habe ich mich mit Propaganda des Ersten Weltkrieges als auch altdeutscher Schrift beschäftigt. Beides spannende Themenfelder und diese Arbeiten sind so gut wie fertig. Mein Medienwissenschaften-Teil ist dieses Semester jedoch deutlich schwieriger. Während eine Filmanalyse noch recht spaßig daherkommt, ist meine Arbeit für quantitative Forschung ein ziemlicher Dorn. Hier muss ich unter anderem einen Datensatz mit SPSS bearbeiten und uff, ja das überfordert mich aktuell doch noch ziemlich. Aber mal schauen, was mir die kommenden Wochen bringen. Sobald die Filmanalyse steht, werde ich nur noch SPSS pauken und dann muss das irgendwie funktionieren. Sollte ein SPSS-Crack unter den Lesern sein und diesen belanglosen Statusbericht lesen, kann er mir gerne ein paar Tipps via Mail schicken. Aber jetzt genug! Ich will die Tage trotz der Hausarbeiten ein paar Artikel veröffentlichen und sogar ein neues Video ist in Arbeit, aber auch das Wetter ist aktuell kein Freund für produktives Schaffen. Inhalte werden aber trotzdem kommen!

Am 15. September ist der ganze Hausarbeiten-Stress dann vorbei und hoffentlich gut geschafft. Bis dahin kommen sicherlich nur sporadisch Inhalte (also fast wie immer), aber ganz verzichten werden ich wohl nicht. ABER JETZT GENUG; Bis demnächst!