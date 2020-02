Statusmeldung – ich lebe noch!

Aloha! Das ist ja ein starkes Stück – 2020 und auf diesem Blog herrschte bislang tatsächlich absolute Funkstille. Den gesamten Januar gab bislang keine frischen Inhalte – skandalös, ich weiß! Aber Ihr kennt das ja; das neue Jahr beginnt und direkt gibt es viel zu tun. Wer dieser Tage die Nachrichten verfolgt, kann ebenfalls bestätigen, dass es der erste Monat Anno 2020 ganz schön in sich hatte. Dennoch Entwarnung – dieser kleine Blog wird auch zukünftig weiter betreut und mit Inhalten versorgt! Aktuell arbeite ich sehr intensiv an einem neuen Video für meinen YouTube-Kanal und allgemein werde ich in diesem Jahr meine freie Zeit verstärkt dafür einsetzen. Das bedeutet, dass Artikel und Texte nun, mehr oder weniger, an zweiter Stelle stehen. Es wird sich zeigen, wie genau sich das äußern wird – so oder so werde ich mich aber auch hier einigen Themen zuwenden und meinen Senf ablassen – also alles wie gehabt. An dieser Stelle noch mal vielen Dank an alle, die mich hier über die Jahre begleitet haben oder sich in Kommentaren zu verschiedenen Themen zu Wort melden – es macht mir auch heute noch großen Spaß mit Euch – egal ob auf YouTube oder hier – auf viele zukünftige Jahre, in denen wir uns mit der fantastischen Welt der Videospiele beschäftigen! Auf bald!

