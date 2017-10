Steam Halloween Sale 2017 gestartet

Total gruselige Games, VR-Titel und Filme im diesjährigen Halloween-Sale.

Es ist in gewisser Weise eine kleine Tradition auf dem Blog, dass ich zu jedem Steam Sale einen kleinen Beitrag bringe – Das hat vor allem den Grund, dass ich selbst bei diesen Sales gerne mal zuschlage und meine recht lange Wunschliste abarbeite. Schon gestern (also dem 26.10.2017) begann der Sale pünktlich um 10 Uhr und läuft bis zum 1. November 19 Uhr – Wer also ein paar „Horror“-Games bzw. grob in die Thematik passende Titel günstiger haben will, sollte mal schauen, ob etwas dabei ist. Für mich war zum Beispiel „RESIDENT EVIL 7 biohazard / BIOHAZARD 7 resident evil“ (das ist tatsächlich der offizielle Titel, welcher auf Steam angeben wird) interessant, welches 50% rabattiert angeboten wird und entsprechend nicht mehr 50 Euro, sondern 25 kostet – Ganz nett also.

Wie schon im Vorjahr, bietet die Halloween-Aktion auf Steam neben „Horror“-Spielen auch Filme an, welche in die Kategorie passen. Neu ist die Hervorhebung einer Auswahl von VR-Spielen, welche im Rahmen des Sales vergünstigt zu haben sind. Ich muss aber gestehen, dass hier die wirklich interessanten Spiele trotz Sale noch recht saftig sind; Arizona Sunshine kostet zum Beispiel trotz 25% Rabatt immer noch 30 Euro – Eher weniger interessant für mich. Ansonsten wie immer meine groben Tipps, wenn es um solche Sales geht:

Ihr solltet die Wunschlisten Funktion nutzen. Wer langfristig interessante Spiele in dieser Zusammenträgt, erhält bei jedem Sale eine praktische Übersicht über Spiele, die rabattiert angeboten werden.

Kauft nur, wenn Bedarf besteht. Wer aktuell drei oder mehr Titel in der Bibliothek hat, der er nicht mal installiert hat, sollte den Kauf weiterer Spiele vllt. überdenken, auch wenn diese günstiger als sonst sind. Was bringt es einem Geld beim Kauf zu sparen, wenn man letztlich nicht zum spielen kommt?

Der Steam Halloween Sale 2017 findet vom 26.10. bis zum 01.11. statt. Besonders sind dieses Jahr die Hervorhebung von VR-Titeln im Rahmen des Sales, wie im letzten Jahr gibt es zudem Filem zu entdecken, wobei die Auswahl recht bescheiden daherkommt.