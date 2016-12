Steam Winter Sale 2016 gestartet – Tipps zum Sale

Haltet Eure Wunschliste auf Steam aktuell und pflegt diese akribisch. Sie ist die beste Möglichkeit, im Sale nicht den Überblick zu verlieren und am Ende auch die Spiele zu kaufen, die man schon länger im Blick hatte und wirklich gerne mal spielen würde. So lassen sich auch Spontan-Käufe vermeiden – Beachtet dabei. Denkt immer daran: Ungespielte Games in Eurer Bibliothek sind verbranntes Geld.