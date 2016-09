Top 10 LAN Party Games – Video

Ihr seit auf der Suche nach tollen Games für die nächste LAN? Hier ein Video!

Als Beitrag auf Game 2 schon ein Veteran, als Video auf YouTube noch ein Frischling – Ich will in Zukunft eine Reihe meiner Top 10 Beiträge auch in Video Format veröffentlichen und habe mal mit dem ältesten der Beiträge begonnen. Das Video stellt mit ein paar markanten Worten 10 Videospiele vor, die man auf einer LAN-Party gut gebrauchen kann – Zudem werden hier und da kleine Tipps gegeben. Jetzt aber genug gesabbelt, hier das Video zur Top 10 LAN-Games:



Den originalen Artikel auf Game 2 zur Top 10 LAN-Games findet Ihr hier, 10 weitere Games ist in dieser zweiten Top 10 LAN-Games zu finden. In der Reihenfolge des Auftretens hier noch mal kurz die Titel und Infos zum Soundtrack (auch in der Videobeschreibung auf YouTube zu finden):

1. Age of Empires 2

2. Battlefield 2

3. Call of Duty 4: Modern Warfare

4. Counter Strike

5. Empire Earth

6. Stronghold 2

7. Mount & Blade: Warband

8. Quake 3 & Quake 4

9. Trackmania Nations Forever 2

10. Warcraft 3

Bei der musikalischen Untermalung handelt es sich vorwiegend um Ausschnitte der originalen Soundtracks der jeweiligen Spiele. Bei Warcraft 3 wurde der Song „Warcraft“ von Jan Hegenberg eingespielt.