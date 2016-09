Top 10 – Old but Gold Games

Auf der Suche nach guten Games? Diese Klassiker sind mehr als gut!

Oft habe ich das Gefühl, dass viele ältere Spiele in vielerlei Beziehung mehr zu bieten haben, als so mancher Titel in der heutigen Zeit. Irgendwie hatten die Games damals noch Seele, aber das sind vermutlich auch einfach starke, nostalgische Gefühle, die wohl jeder Gamer mit Titeln seiner Kindheit verbindet. Hier habe ich eine ganze persönliche Top 10 mit Spielen, die ich als Kind geliebt habe und heute noch enorm schätze. Diese Spiele sind nicht gealtert, sondern begeistern mich noch heute mit ihrem tollen Gameplay, dichter Atmosphäre und vielem mehr – Doch werft selbst einen Blick auf diese doch recht besondere Top 10, die 10 der besten Games vergangener Tage zeigt. Hierbei beziehe ich mich auf Titel, die mich als Kind prägten, weshalb viele der Games nicht uralt sind, dennoch aber einige Jahre auf dem Buckel haben. Hier also meine Liste!

Gothic und Gothic 2

Wie könnte es anders sein: In einer Liste, wo goldene Klassiker genannt werden, kann die Gothic Reihe einfach nicht fehlen! Gothic als auch Gothic 2 haben damals Maßstäbe in Sachen Rollenspiel gesetzt und überzeugten mit lebendigen und vor allem authentischen, rauen Welten voller verrückter Persönlichkeiten, spaßigen Aufgaben und fiesen Monstern. Gothic 2 war mein erstes Rollenspiel und hat mir bis heute zahlreiche andere Rollenspiele verdorben, weil keines an die tolle Atmosphäre in diesem Spiel herankam. Bauer Onar, Söldner Lee oder der findige Gauner Diego werden nie aus meiner Erinnerung verschwinden, wobei mir auf Anhieb zahlreiche andere Charaktere dieser Welt in den Sinn kommen. Ganz klar pures Gold der Videospielgeschichte!

Arx Fatalis

Und wenn wir schon bei Gold und Rollenspielen sind: Auch Arx Fatalis ist ein Rollenspiel-Klassiker, welcher aber bis heute maßlos unterschätzt wird. Diese Perle der Arkane Studios zeigt, wie viel damals schön möglich war und bietet neben tollen Gameplay Elementen, wie dem entfachen von Feuern, um zum Beispiel Fische zu braten oder das vergiften von Teigwaren, um einen Goblin König auf sein königliches Abort zu scheuchen, auch verdammt viel Tiefgang. Eine raue Welt unter der Erde, in den Weiten einer alten Zwergenmine, da die Sonne aus unerfindlichen Gründe erlosch. Intrigen, seltsame Wesen wie Rattenmenschen oder Schlangenfrauen als auch das wohl interessanteste Magie System überhaupt lassen mich fast jedes Jahr einen neuen Spieldurchgang wagen. Und für eine Fortsetzung würde ich ohne Umschweife bares Geld auf den Tisch hauen, nur um neue Abenteuer mit betrunkenen Goblins, Flöte spielenden Trollen und Menschenopfer betreibenden Sektisten zu verbringen!

Morrowind

Und bleiben wir doch einfach bei guten Rollenspielen, denn neben Gothic und Arx hatte auch die The Elder Scrolls Reihe für mich früher seinen Höhepunkt und baute mit Skyrim eher an Qualität ab. Während zu Release vor allem die Größe der Welt und die Darstellung des Wassers von Morrowind in aller Munde waren, sind Fans damals wie heute besonders von der Spielwelt an sich begeistert, die mit unzähligen Details und spannenden Quests vollgestopft daherkam und zum schier endlosen erkunden einlud. Ein unglücklicher Magier, der bei einem Experiment vom Himmel fiel, verlassene Festungen der Zwerge, die von ihren mechanischen Dienern bewohnt werden oder Soldaten des Kaisers, die für Ruhe und Ordnung sorgen – In Morrowind kann man immer Abenteuer erleben. Besonders toll, im Kontrast zu heutigen Rollenspielen ist das Interface des Spiels verdammt mager gehalten, sodass es ganz ohne blinkende Markierungen und Pfeile für den Spieler auskommt, weshalb dieser noch wirklich auf die Welt achten muss. Da erhält man in nicht vertonten Dialogen umfassende Wegbeschreibungen, um eine Taverne oder eine Stadt zu finden. Und auch wenn man die Orte am Ende endlich gefunden hat, kann man nicht einfach hin und her reisen wie man will, sondern kann nur zwischen den wichtigsten Städten mithilfe von Schlickschreitern (mächtige Wesen, auf deren Rücken man reisen kann) oder Schiffen gelangen oder muss die Strecke eben ganz klassisch laufen. Einfach herrlich…

Stronghold & Stronghold Crusader



Wie heißt es so schön: Alte Liebe rostet nicht und ein guter Bergfried ist nicht zu erstürmen. So verhält es sich auch mit meinem ersten und wohl einem der besten Burgenbau-Spielen überhaupt. Stronghold ist durch seinen besonderen Stil eines der hübschesten Mittelalter Games überhaupt und überzeugt mit einem tollen Gameplay, in dem wir wirtschaften, Bollwerke errichten und feindliche Invasionen abwehren. In Stronghold Crusader gab es dann die Möglichkeit das grüne England zu verlassen und im heilige Land gegen die Wüste und deren Bewohner zu kämpfen. Charaktere wie Ratte, Schlange, Schwein und Wolf werden allen Stronghold Fans wohl für immer im Gedächtnis bleiben, aber nun schlagt die Trommel und blast das Horn, das Schwein ist im Anmarsch, direkt von vorn!

Warcraft 3

Warcraft 3, Echtzeitstrategie – So viel Spaß, hat‘ ich noch nie. Warcraft 3, ich bin dabei… Jaja, auch der gute Jan Hegenberg weiß diese Perle der Echtzeit-Strategie zu schätzen und preist den Klassiker in einem Song. Orcs, Menschen, Untote und Nachtelfen bekämpfen sich auf den grafisch ausgereiften Karten bis aufs‘ Blut, sodass es für Gamer eine wahre Freude ist. Einer der Titel, der mich lange beschäftigt hat, besonders weil man auch nach Jahren noch ungeheuer Spaß hat. Neben der wirklich coolen Kampagnen glänzt Blizzards Spiel mit dem Mehrspieler, aus dem unter anderem auch DotA (als Mod) entstand und so die Basis für heutige Größen wie LoL bietet. Echtes Gold der Videospiel-Welt!

Battlefield 1942

Einer der wohl besten Weltkriegs-Shooter überhaupt ist Battlefield 1942 – Mit Panzern, Flugzeugen und ganzen Schlachtschiffen wurde auf europäischen Schlachtfeldern als auch pazifischen Inseln hart gekämpft. Das System von verschiedenen Klassen wie Sanitäter, Ingenieur und Scharfschütze bot schon vor Jahren das Gameplay, was man bei heutigen Battlefield Ablegern eher in der Werbung vor Release sieht, aber selten im Spiel selbst findet. Leider wurden die Mehrspieler Server zu diesem Klassiker abgestellt, sodass man diesen tollen Shooter im WW2 Setting heute am ehesten auf einer schönen LAN-Party genießen kann. Besonders der Fuhrpark als auch die Vielzahl an großen Maps war damals beeindruckend für die Shooter Gemeinde und Wegweisend für das Genre selbst.

Cossacks: Back to War

Ein Echtzeit-Strategie Spiel im Zeitraum des 17. und 18. Jahrhunderts, in welchem wir in historischen Schlachten oder im beinharten Mehrspieler unser Können beweisen müssen und neben der Errichtung einer starken Wirtschaft auch unsere Krieger geschickt deregiert werden wollen. Damit unsere Musketen überhaupt funktionieren, muss das Heer mit Kohle und Eisen versorgt werden, während unsere Söldner ohne ausreichend Gold desertieren und die Bauern ohne Nahrung verhungern. Jede der zahlreichen Nationen unterscheidet sich optisch als auch in Form der Einheiten von den anderen, welches den besonderen Spielgenuss des Strategie Titels ausmacht. Kein Wunder also, dass das originale Cossacks bald ein Remake erhält.

Turok 2

ICH BIN TUROK – Ich war als Kind großer Fan von Dinosauriern, aber was in Turok 2 auf einen zukommt, hat wenig mit den bekannten Riesenechsen zu tun. Mutierte Dinos mit Blastern und mieser Laune wollen mit Tekk-Bogen und Schrotgewehr auseinandergenommen werden. Besonders cool war der Umfang des Spiels, der den Spieler in verschiedenste Level und Welten entließ, um der Alien-Invasion Herr zu werden und nebenher gefangenen Kinder zu befreien – Turok ist eben ein echter Held. Für mich heute noch ein unterschätzter Titel, der sich nicht verstecken muss.

Age of Empires II

Eines meiner ersten Spiele war neben Stronghold auch der erste Teil der Age of Empires Reihe, den ich damals liebte. Teil 2 sollte mich aber so sehr packen, dass ich die HD Version heute noch aktiv spiele und mit Freunden in gewaltige Kriege ziehe. Besonders toll an Age of Empires II sind die Mehrspieler Runden selbst, die sich immer irgendwie anders abspielen und besonders auf LAN-Partys ganze Abende füllen können!

Sacred & Sacred Underworld



Eine riesige, wunderschöne Welt, ein Nekromant der versehentlich ein Dämonenportal öffnet und eine ganze Reihe von spielbaren Helden, mit denen wir Ancaria retten müssen. Egal ob Gladiator, Vampir, Kampfmagier, Seraphim, Waldelfin oder Dunkelelf – Jeder der Helden hat eine eigene Geschichte, verfügt über andere Waffen und Fertigkeiten und wird Teilweise andere Abenteuer erleben. Weiterhin glänzt Sacred auch heute noch mit einer gigantischen Welt, die zum erkunden einlädt – Wer ein klassisches RPG sucht, wird in diesem Klassiker fündig! Mit der Erweiterung Sacred Underworld wurde das ganze Paket noch komplettiert und neben vielen neuen Inhalten wurden auch der Zwerg und die Dämonin als Helden eingeführt! Ein tolles RPG, welches ich auch heute noch gerne im Coop spiele.

Das war wieder ein Akt – So eine Top 10 braucht eine recht lange Erstellungszeit, aber am Ende bin ich immer recht zufrieden mit dem Ergebnis! Natürlich ist es wie immer eine persönliche Liste, die eben für mich ältere Games aufzeigt, während für andere diese eher als „junge Hüpper“ bezeichnet werden könnten. Doch wird es bei dieser Top Liste im Bezug auf „Alte aber Gute Games“ nicht bleiben – Ein Zweiter Teil wird zu gegebener Zeit sicher folgen! Bis dahin viel Spaß mit den Games, vielleicht habt Ihr ja einen guten Titel gefunden, den ihr nun selbst gerne mal anspielen würdet. 😉