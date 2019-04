Total War: WARHAMMER II – The Prophet & The Warlock – Skaven und Echsenmensch DLC

Endlich; Ratlingkanonen und Jezzails kommen ins Spiel!

Am 17. April erscheint eine weiteres DLC für Total War: Warhammer 2, welches die Skaven und Echsenmenschen mit jeweils einem neuen „Legendären Anführer“ ergänzt, welche wiederum zusätzliche Einheiten, Söldnertruppen als auch Gebäude und Fraktionsmechaniken mit sich bringen. Verfügbar sind die Anführer und die entsprechenden Neuerungen dann für die Kampagne „Auge des Mahlstroms“ als auch der großen Kampagne „Reiche der Sterblichen“ sowie in benutzerdefinierten Schlachten bzw. den Mehrspieler-Gefechten.

Hier die Kernfeatures von „The Prophet & The Warlock“ im Überblick:

Zwei neue, legendäre Kommandanten, welche eigene Aufgabenketten, Gegenstände und Fähigkeiten bieten

Für die Kampagne werden der Skaven-Klan „Skryre“ und die Echsenmenschen-Fraktion „Kult des Sotek“ spielbar, die eigene Kampagnen-Mechaniken bieten

Neun neue Gefechtseinheiten und Varianten für Echsenmenschen und Skaven

Neue Legendären Söldner-Regimenter

Zwei neue Kommandanten-Typen

Hintergrund

Auch dieses DLC wird Lore-entsprechend in das Spiel eingebettet; Tehenhauin, ein Echsenmenschen-Prophet des Schlangengottes Sotek, plant einen Kreuzzug gegen die niederträchtigen Skaven, um den Schlangengott mit zahllosen Blutopfern der besiegten Feinde erwecken zu können, sodass dieser seinen göttlichen Zorn walten lässt.

Und während die Echsenmenschen um Tehenhauin ihren Feldzug gegen die Rattenmenschen planen, will der Erz-Warlocktechniker Ikit Krallenhand an die Warpstein-Ablagerungen in den Dschungeln von Lustria gelangen. Er beansprucht den Sternenturm für sich und seinen Clan und gedenkt, tief in das Innere des Kontinents vorzudringen, womit er sich auf einem direkten Konfrontationskurs zum Propheten des Sotek befindet.

Neue Einheiten

Skaven: Besonders für die Skaven werden endlich Einheiten ins Spiel eingefügt, welche Tabletop-Veteranen bisher schmerzlichst vermissten. Mit Ratlingkanonen, Jezzails (Scharfschützen) und Ding-Schreddern (kleinere Todesrädern) erhalten die Rattenmenschen nochmals eine solide Verstärkung, welche die Armeen der Skaven noch variabler machen.

Zusätzlich erhalten die Skaven 8 Söldner-Regimenter, welche die beeindruckende Auswahl weiter ergänzen. Exklusiv für die Kampagne gibt es dann noch mal fünf weitere Söldner-Regimenter.

Echsenmenschen: Aber auch die Echsenmenschen müssen sich bei diesem DLC nicht verstecken; Sechs neue Einheiten sorgen auch hier für neues Futter und taktische Möglichkeiten. Von Rotkamm-Skinks, Slamandern und neuen Dinos wird auch hier viel frisches Blut geboten.

Auch die Echsenmenschen bekommen dann noch zusätzlich 8 Söldner-Regimenter. Damit werden beide Fraktionen noch mal ein ganzes Stück erweitert, was ich einfach nur großartig finde!

Einschätzung

Da ich besonders an den Mehrspieler-Gefechten interessiert bin, sind diese zusätzlichen Truppen genau das, was ich mir wünsche. Auch wenn ich zunächst gegen diese Form der zahlreichen DLCs war, muss ich gestehen, dass mich die Qualität der Inhalte in den letzten Jahren überzeugen konnte. Die Fraktionen spielen sich im Mehrspieler fantastisch und durch die vielen Fraktionen, Völker und taktischen Möglichkeiten werden die Gefechte eigentlich nie langweilig.

Zugleich werden aber auch die Kampagnen mit neuen Inhalten bestückt, sodass es auch im Singleplayer immer neues Futter gibt. Lediglich die Preise bieten weiterhin ein gewisses Kritikpotenzial, da die DLCs in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis immer mal schwanken oder Dinge wie das Blut-DLC existieren.

The Prophet & The Warlock kostet 8,49 Euro auf Steam, wobei bis zum 17. April 10%-Rabatt gegeben werden. Aktuell würde ich das DLC vom Umfang her als relativ ausgewogen einstufen. Für knapp 9 Euro wird hier durchaus etwas geboten, wobei besonders die neuen Einheiten-Typen für viele interessant sein sollten. Ob das DLC am Ende sein Geld wert ist, zeigt sich aber erste nach Release, wenn entsprechend ersichtlich wird, wie gut die neuen Einheiten, aber auch die Kampagnen-Mechaniken das bisherige Spiel ergänzen.

Mehr Infos, besonders zu den jeweiligen neuen Einheiten-Typen als auch Mechaniken, gibt es auf der Produktseite auf Steam.

Total War: WARHAMMER II – The Prophet & The Warlock erscheint am 17. April 2019.